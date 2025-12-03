الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

تموين الفيوم تحرر 1618 مخالفة متنوعة خلال شهر نوفمبر (صور)

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات التموينية خلال شهر نوفمبر الماضي، أسفرت عن تحرير 1618 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات في قطاع المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية.

نتائج الحملات طوال شهر نوفمبر

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، منها 20175  كيلو جرام دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء، و10 شكائر ثوم مطحون مجفف فاسد، و3 جراكن زيت طعام منتهي الصلاحية، بإجمالي وزن 150 كيلو جرام، و45 علبة جبنة منتهية الصلاحية، و10500 عبوة  سلع مختلفة الأصناف والأحجام والأوزان منتهية الصلاحية، و1284  كيلو جرام  دواجن وأسماك ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية.

كما تم التحفظ على 1040 كيلو جرام لحوم ماشية فاسدة، 20 شيكارة نخالة خشنة بإجمالي وزن طن واحد، و574 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأصناف والأنواع منتهية الصلاحية، و127 عبوة دهانات وبويات مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية، و1175 لتر بنزين  قبل بيعه بالسوق السوداء، 420 لترسولار قبل بيعه بالسوق السوداء، و1777 عبوة عصائر مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية، 356 عبوة أدوية محظور بيعها أو تداولها خارج منظومة التأمين الصحي بأحد محلات المستلزمات الطبية الغير مرخصة، 63 كيلو جرام مكرونة غش تجاري نقص وزن، 547 علبة سجائر بيع أزيد من السعر الرسمى، 830 زجاجة زيت تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بغرض التربح، 293  عبوة  مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، 23 اسطوانة غاز صغيرة الحجم قبل بيعها بالسوق السوداء، 4850 كيلو جرام سماد زراعي محظور بيعه أو تداوله خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعه بالسوق السوداء.

وتحفظت الحملات علي  39 كيس شيكولاتة مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية، 78 عبوة بن مختلفة الأصناف والأوزان مجهولة المصدر، 8 جرادل مخلل منتهي الصلاحية بإجمالي وزن 300 كيلو تقريبا.

تموين الفيوم يضبط 330 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

تحرير 83 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على استمرار الحملات لضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات، حفاظًا على حقوق المواطنين، وضمان وصول السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

