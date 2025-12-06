الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية، حيث بدأت الوزارة في توزيع حوالي 434 آلة "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها بالكامل كمنح مجانية على صغار المزارعين من مزارعي الذرة الشامية في المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة ورفع كفاءة قطاع الزراعة الآلية، بهدف توفير الوقت والجهد، وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد الاقتصادي للفلاح.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة أن دعم صغار المزارعين يمثل أولوية قصوى، مشددًا على عدم القبول بوجود آلات غير مستغلة في الوقت الذي يحتاج فيه الفلاح إلى أدوات لزيادة إنتاجه.

وكشف فاروق أن الهدف من تقديم هذه الآلات كـ"منح" للمزارعين ليس فقط بهدف رفع كفاءة العمليات الزراعية، لكن يشمل أيضا نشر ثقافة المشاركة المجتمعية، بحيث يتمكن المزارع المستفيد من إتاحة الآلة لجيرانه لتعميم الفائدة في القرية الواحدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني درويش، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، أنه تم التنسيق مع مديريات الزراعة لتشكيل لجان متخصصة لاختيار المستفيدين لضمان استدامة استخدام المعدات.

وقال ان المعايير الرئيسية لاختيار المزارع شملت، أن يكون مُداومًا على زراعة الذرة، وتتراوح حيازته الزراعية بين أقل من فدان وحتى ثلاثة أفدنة، ذلك بالإضافة إلى الالتزام بالسماح للجيران باستعارة الآلة كشرط للمشاركة المجتمعية، إضافة إلى التعهد بعدم بيع أو تكهين الآلة للحفاظ على الأصول العامة للدولة.

وأشار إلى ان هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تحديث القطاع الزراعي وتقليل الفاقد أثناء عمليات ما بعد الحصاد.

