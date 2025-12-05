بيان 8 دول عربية وإسلامية: نرفض بشكل تام أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

18 حجم الخط

عبر بيان صادر من 8 دول عربية وإسلامية عن قلقهم إزاء تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة لمصر.

وأضاف البيان الذي أصدرته الـ 8 دول عربية وإسلامية: نؤكد ضرورة الالتزام الكامل بخطة ترامب وما تضمنته من فتح معبر رفح بالاتجاهين.

القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين

ووفقا لقناة «القاهرة الإخبارية»، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الأربعاء الماضي، أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على أن "التهجير من قطاع غزة خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه"، وهو موقف ثابت لم يتغير رغم محاولات الضغط أو المناورة.

وأوضح "رشوان" لـ"القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، أن إسرائيل تدرك جيدًا أن خطة السلام الأمريكية – المعروفة إعلاميًا بـ"خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" – تتضمن بوضوح بندًا يمنع إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، بما في ذلك سكان قطاع غزة.

وأشار رشوان إلى أن معبر رفح لا يمكن فتحه إلا من الجانبين، وفقًا للبند 12 من خطة ترامب، مضيفًا أن أي محاولة لفتحه من طرف واحد من داخل غزة فقط تعتبر مخالفة صريحة للاتفاقات القائمة.

نفي قاطع لوجود أي تنسيق مصري لخروج الفلسطينيين من غزة

ونفى "رشوان" بشكل قاطع وجود أي تنسيق مصري لخروج الفلسطينيين من القطاع، معتبرًا أن ما تروّجه بعض الأطراف حول هذا الأمر لا يعدو كونه مناورات إسرائيلية تهدف إلى الضغط أو تشويه الموقف المصري.

واختتم "رشوان" بالتأكيد على أن مصر تواصل دعمها الكامل للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وعدم التهجير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

