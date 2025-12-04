فتح معبر رفح في الاتجاهين

18 حجم الخط

ما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يماطل ويراوغ في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب لحل أزمة الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع الدائر بين إسرائيل والعالم العربي منذ مائة عام وصولا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية..

وكانت خطة ترامب التي أعلنها في قمة شرم الشيخ التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة عشرين من قادة الدول العربية والأجنبية تضم عشرين مرحلة لإنهاء هذا الصراع، وتنص في المرحلة الأولي على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المختطفين لدى حركة حماس الأحياء والأموات..

وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين الأسرى المسجونين لدي إسرائيل، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة والمدن الفلسطينية، ثم الإنطلاق للمرحلة الثانية التي تنص علي نزع سلاح حركة حماس وتأمين خروج أعضاء حماس إلى الخارج.

وأطلقت حماس سراح عشرين من المختطفين لديها بعد أن عجز الجيش الإسرائيلي عن الوصول إليهم على مدى عامين دمر خلاله 90٪؜ من مدن القطاع، وبدأت حماس تسليم جثامين القتلى الإسرائيليين البالغ عددهم 28 جثة بعضهم تحت أنقاض المساكن المدمرة، بينما لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، واستمر الجيش الإسرائيلي في عمليات القتل والتدمير.



وتدخل الرئيس الأمريكي أكثر من مرة للضغط على نتنياهو لاستكمال تنفيذ الخطة، ثم دعاه إلى البيت الأبيض لاستكمال تنفيذ الخطة، وفي إطار محاولات المراوغة والتعطيل سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس أخبارا عن إتفاق بين مصر وإسرائيل لخروج الفلسطينيين في اتجاه واحد من معبر رفح إلى مصر، وهو ما نفته مصر جملة وتفصيلا على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان..

الذي أكد أن العبور من منفذ رفح البري يكون في اتجاهين وليس في اتجاه واحد، لأن مصر ترفض ذلك تماما وأعلنت مرارا أنها ترفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، لأن ذلك يعني انتهاء القضية الفلسطينية تماما ليكون خروجهم إلى غير رجعة.

وتواصل إسرائيل عملياتها الإرهابية بتدمير منازل الفلسطينيين بحجة البحث عن عناصر حركة حماس، بينما يواصل المستوطنون هجماتهم على منازل الفلسطينيين وطردهم منها والاستيلاء عليها.

والعالم في انتظار الزيارة القادمة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، لعل ترامب يضغط عليه لتنفيذ الاتفاقية مقابل الضغط على الرئيس الإسرائيلي للعفو عنه في قضايا الرشاوي والفساد المتهم فيها، فهل سينجح ترامب في ذلك أم أن نتنياهو يواصل مراوغاته وعدم الانصياع للرئيس الأمريكي استنادا لبعض الأوراق التي يمكن أن يستخدمها لابتزازه؟

