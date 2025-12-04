خبير قانون دولي: إسرائيل لا تحترم قرار وقف إطلاق النار

18 حجم الخط

وصف، الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا على الأقل من محافظتي نابلس وبيت لحم بينهم مسن وسط مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية، بأنها جريمة حرب متواصلة وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.

الاعتقالات تثبت أن إسرائيل لا تحترم وقف النار مطلقا

وأكد مهران فى تصريح لفيتو أن هذه الاعتقالات تثبت أن إسرائيل لا تحترم قرار وقف النار مطلقا، موضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار يفترض وقف جميع الأعمال العدائية وهذا يشمل بالضرورة وقف الاعتقالات التعسفية والمداهمات العسكرية والاقتحامات الليلية لكن إسرائيل تواصل هذه الممارسات الإجرامية يوميا دون رادع،

استهداف نابلس وبيت لحم له دلالات خطيرة

ولفت إلى أن استهداف نابلس وبيت لحم له دلالات خطيرة، مؤكدا أن هاتين المدينتين تاريخيتان ورمزيتان للشعب الفلسطيني وأن استهداف سكانهما بالاعتقالات والمداهمات يعكس نية إسرائيلية واضحة لكسر إرادة المقاومة وترويع المدنيين ونشر الرعب في المجتمع الفلسطيني،

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن اعتقال مسن يكشف الوحشية الإسرائيلية المطلقة، مؤكدا أن اعتقال رجل مسن يعكس انعدام أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية لدى قوات الاحتلال وأن هذا السلوك يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف التي تفرض حماية خاصة لكبار السن والفئات الضعيفة،

هذه الاعتقالات جرائم حرب متعددة

وشدد من منظور القانون الدولي على أن هذه الاعتقالات جرائم حرب متعددة، موضحا أن الاعتقال التعسفي دون تهم محددة أو محاكمة عادلة يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي وأن المداهمات العسكرية للمنازل المدنية وترويع السكان الآمنين تشكل عقابا جماعيا محظورا دوليا.

كما أشار مهران إلى أن القانون الدولي يحظر الاعتقال التعسفي بشكل قاطع، مؤكدا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي ويحظر الاعتقال التعسفي وأن اتفاقية جنيف تلزم قوة الاحتلال بمعاملة السكان المدنيين معاملة إنسانية.

الاقتحامات الليلية للمنازل تشكل انتهاكا لحرمة المسكن

ونوه إلى أن الاقتحامات الليلية للمنازل تشكل انتهاكا لحرمة المسكن، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني يحظر اقتحام المنازل المدنية إلا لضرورة عسكرية قصوى ومع احترام كرامة السكان وأن الاقتحامات الإسرائيلية الليلية تهدف للترويع وليس لأي ضرورة عسكرية حقيقية.

وكشف عن أن إسرائيل تحتجز آلاف الفلسطينيين بشكل تعسفي، مؤكدا أن السجون الإسرائيلية تضم أكثر من عشرة آلاف معتقل فلسطيني غالبيتهم محتجزون دون تهم أو محاكمة عادلة وفي ظروف إنسانية قاسية تصل لحد التعذيب المنهجي.

استمرار الاعتقالات سيفجر الوضع في الضفة الغربية

وحذر من أن استمرار الاعتقالات سيفجر الوضع في الضفة الغربية، مؤكدا أن الفلسطينيين في الضفة يراقبون بغضب متزايد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم وقف النار في غزة وأن هذا قد يؤدي لتصعيد واسع في الضفة.

ودعا أستاذ القانون المجتمع الدولي لإدانة فورية وواضحة، مؤكدا ضرورة إصدار بيانات إدانة قوية من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومطالبة إسرائيل بوقف الاعتقالات فورا والإفراج عن جميع المعتقلين التعسفيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بإدراج هذه الجرائم في ملف التحقيق، مؤكدا أن الاعتقالات التعسفية جزء من نمط منهجي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ويجب أن تكون جزءا من التحقيقات والمحاكمات الدولية.

