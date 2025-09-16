مستشار أكاديمية ناصر يكشف مغزى رسائل الرئيس السيسي خلال القمة العربية

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: إن الرئيس السيسي تناول رؤية مصر الثابتة والواضحة فيما يتعلق بوحدة الصف العربى ودعم الحق الفلسطينى، والرد على الانتهاكات الاسرائيلية التى تمس سيادة الدول، وآخرها ضرب إسرائيل للدوحة بقطر، وبالتالى الرئيس السيسي رسالته كانت قاطعة وواضحة، وهى أن هذا العدوان يعكس بجلاء أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أى عقل وأى منطق، فقد تخطت كل الخطوط الحمراء

رسالة للمجتمع الإسرائيلى بأنهم لم يستوعبوا الدرس

وأكد فى تصريح لفيتو أن الرئيس وجه رسالة للمجتمع الإسرائيلى بأنهم لم يستوعبوا الدرس، وعليهم أن يستوعبوا أن أمن وسلامة إسرائيل لن يتحققوا باستخدام القوة والغطرسة، وعليهم الالتزام بالقانون الدولى واحترام سيادة الدول، بالإضافة إلى ذلك فقد طالب الرئيس السيسي الرئيس الأمريكى ترامب والمجتمع الدولى ان يتحمل مسئولياته فى ظل ما تمارسه إسرائيل من غطرسة وعدوان وأعمال قتل وهو الأمر الذى يتطلب عامل جاد وعاجل



الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

وواصل حديثه قائلا: إن الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ورفض مصر لأى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى وهيمنة إسرائيل على قطاع غزة، وأن الوقت قد حان للتعامل مع الأزمة الفلسطينية بشكل صحيح وعادل، يقوم على حل الدولتين على حدود ما قبل 1967

وتابع الرئيس السيسي وجة رسالة للقادة العرب بأننا أمام لحظة فارقة تستلزم توحيد الصف العربى كنقطة ارتكاز فى ظل التحديات التى تؤدى إلى عدم التوازن فى المنطقة



