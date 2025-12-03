ضياء رشوان يرد على ادعاءات إسرائيل بفتح معبر رفح (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الشائعات التى تنشرها إسرائيل بخصوص التنسيق مع مصر لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من غزة ليست أول مرة، فقد تكرر هذا الأمر في عديد من المواقف طوال الحرب وحتى اللحظة.

وأضاف "رشوان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجانب الإسرائيلي عادة عندما يفعل هذا، فهو يريد إلقاء المسؤولية على غيره، ولن يجبر أحد من قطاع غزة على مغادرة أراضيه وإذا خرج طوعًا فله حق الرجوع والعودة.

وأوضح، أن التسريب بأن هناك خروج من الجانب الفلسطيني للجانب المصري هو محاولة لتحميل مصر الخطة الإسرائيلية المرفوضة والمدانة مبدئيا من مصر ودول العالم كله، إما بالضغط على الفلسطينيين للخروج قسرا أو لتدمير غزة لجعلها مكان بحسب تعبيرات رئيس هيئة الأركان مكان غير صالح للحياة فيخرجوا كرها.

وواصل: "ومن ثم فهذا أمر تريد السياسة الإسرائيلية أن تروج له ولكن الجانب المصري أعلن رفضه وكما أكد المصدر المسؤول الذي نقلت عنه الهيئة العامة للاستعلامات ثوابت السياسة الخارجية المصرية فيما يخص تهديد القضية".

