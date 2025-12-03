الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضياء رشوان يرد على ادعاءات إسرائيل بفتح معبر رفح (فيديو)

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الشائعات التى تنشرها إسرائيل  بخصوص التنسيق مع مصر لفتح  معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من غزة  ليست أول مرة، فقد تكرر هذا الأمر في عديد من المواقف طوال الحرب وحتى اللحظة. 

وأضاف "رشوان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجانب الإسرائيلي عادة عندما يفعل هذا، فهو يريد إلقاء المسؤولية على غيره، ولن يجبر أحد من قطاع غزة على مغادرة أراضيه وإذا خرج طوعًا فله حق الرجوع والعودة. 

وأوضح، أن التسريب بأن هناك خروج من الجانب الفلسطيني للجانب المصري هو محاولة لتحميل مصر الخطة الإسرائيلية المرفوضة والمدانة مبدئيا من مصر ودول العالم كله، إما بالضغط على الفلسطينيين للخروج قسرا أو لتدمير غزة لجعلها مكان بحسب تعبيرات رئيس هيئة الأركان مكان غير صالح للحياة فيخرجوا كرها. 

وواصل: "ومن ثم فهذا أمر تريد السياسة الإسرائيلية أن تروج له ولكن الجانب المصري أعلن رفضه وكما أكد المصدر المسؤول الذي نقلت عنه الهيئة العامة للاستعلامات ثوابت السياسة الخارجية المصرية فيما يخص تهديد القضية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ضياء رشوان معبر رفح فتح معبر رفح غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

مصادر لـ "القاهرة الإخبارية": فتح معبر رفح باتجاه واحد خطوة نحو تهجير الفلسطينيين

الاستعلامات: مصدر مسئول ينفي التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للخروج من غزة

محافظ شمال سيناء والسفير السنغافوري يطلعان على آلية إدخال المساعدات لغزة من معبر رفح

رفعت سيد أحمد: معبر رفح لا يجب أن يخضع لإرادة نتنياهو أو ثقة ترامب

الأكثر قراءة

بعد وفاة يوسف محمد، قصة إنقاذ مدربة لسباحة أمريكية من الغرق ببطولة العالم (فيديو وصور)

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العرب بعد الجولة الأولى

ميزانية الزمالك تكشف الأرقام الكاملة، عجز يتجاوز 776 مليون جنيه ونشاط الكرة يتحمل النسبة الأكبر

إثيوبيا تزعم: مصر غير جادة في مفاوضات سد النهضة ولن ننتظر إذنا من أحد

مجموعة مصر، الأردن يتقدم على الإمارات في شوط أول مثير

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

جامع الزكي أحد مساجد حلب التاريخية وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads