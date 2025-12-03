ضياء رشوان: إسرائيل تثير موضوع معبر رفح للتهرب من تنفيذ بنود اتفاق غزة

18 حجم الخط

معبر رفح، قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن إسرائيل أثارت موضوع معبر رفح كذريعة للتهرب من تنفيذ بنود اتفاق غزة.

ضياء رشوان: تل أبيب تستخدم قضية معبر رفح للهروب من اتفاق غزة

وأوضح رشوان خلال تصريحات لقناة “العربية”، أن تل أبيب تستخدم قضية معبر رفح كذريعة سياسية لتأجيل تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاتفاق الأخير حول قطاع غزة.

موقف مصر بعد تصدير أزمة معبر رفح من قبل إسرائيل

وأضاف أن مصر تتابع عن كثب الموقف الإسرائيلي لضمان تنفيذ الاتفاق بما يخدم مصالح الفلسطينيين ويخفف معاناتهم الإنسانية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن قرار فتح معبر رفح – في اتجاه واحد من غزة إلى مصر فقط – يمثل في جوهره إقرارًا فعليًا بـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

مخطط إسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى مصر



وجاء في الخبر أن فتح المعبر بهذا الشكل يُكرّس من عملية نقل السكان من غزة إلى خارجها، بدل أن يكون وسيلة مؤقتة للمرور أو عودة مؤقتة وبهذا يؤكد مخطط إسرائيل في تهجير الفلسطينيين.

عدم تشغيل معبر رفح في الاتجاهين..مخالفة صريحة لخطة دونالد ترامب

وفق المصادر ذاتها، فإن تشغيل المعبر باتجاه واحد فقط دون السماح بدخول أشخاص أو عودة يعد انتهاكًا “صريحًا” لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقضي بتشغيل معبر رفح في الاتجاهين، أي دخول وخروج، سواء لإدخال مساعدات أو عودة بعض المدنيين.

