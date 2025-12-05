مرور بلا أوراق، الداخلية تستحدث شهادة مخالفات إلكترونية للمواطنين

18 حجم الخط

استحدثت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهادة مخالفات المرور الإلكترونية من خلال الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة ؛تحت شعار منظومة مرور بلا أوراق.

وتصل للمركز شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية بصورة إلكترونية فور قيام المواطن بسداد المخالفات من أى من القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك،الأمر الذي مكن وزارة الداخلية من استكمال عملها بمنظومة مرور بلا أوراق.

وتقرر إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية تيسيرًا على المواطنين والعمل بها إلكترونيًا، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية فى تنفيذ منظومة مرور بلا أوراق، مما ساهم فى الحد من عمليات التلاعب وتحقيق مزيدًا من الدقة والسرعة بوحدات التراخيص ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة وبوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية والمنافذ الجمركية، مما يتيح للمركبات العبور من المنافذ الحدودية دون التقيد بتقديم شهادة ورقية ببراءة الذمة من المخالفات.

وأكدت وزارة الداخلية، أن العمل بالشهادة الإلكترونية سيبدأ بكافة محافظات الجمهورية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 /12 /2025.

وتتواصل جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التحول الرقمي بكافة قطاعاتها وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير للإرتقاء بمستوى الأداء الأمني بما يساهم فى حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

