التحفظ على قائد سيارة ملاكي بتهمة دهس الكاتبة ميرال الطحاوي وإصابتها بالتجمع

تحفظت الأجهزة الأمنية على قائد سيارة ملاكي متهم بدهس الكاتبة ميرال الطحاوي، أسفل عجلات سيارته أثناء توقفها أعلى الرصيف بالطريق الرئيسي في منطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن إصابتها بإصابات خطيرة وكسور، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن الكاتبة تعرضت للتصادم عندما صعدت السيارة فوق الرصيف ودهستها، وأكدت المصادر نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث دهس بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

