الدقهلية اليوم، إصابة شاب بمشاجرة وخفير في حادث تصادم

أصيب خفير نظامي في حادث تصادم بمركز أجا، كما أصيب شاب في مشاجرة بمركز المنزلة في محافظة الدقهلية.

إصابة خفير وشاب في تصادم ومشاجرة بالدقهلية

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مركز أجا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بموتوسيك، وإصابة شاب بمطواة في مشاجرة بقرية الفيروسات مركز المنزلة



تفاصيل إصابة الخير في حادث التصادم

ونتج عن الحادث الأول إصابة "عبدالمنعم م م"(غفير نظامي بمركز شرطة أجا) 45 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقله لمستشفي أجا المركزي.



تفاصيل إصابة شاب في مشاجرة بالمنزلة

كما أصيب شاب في العقد الثاني من عمره بمطواة في مشاجرة أمام المنزل قرية الفروسات مركز المنزله.



وبالفحص تبين إصابة "أحمد ال ه" 20 سنة جرح قطعي بالرقبة، وجرى نقله لمستشفى المنزلة العام

وتحرر عن الحادث الأول محضرا بمركز بمركز شرطة أجا، كما تحرر محضر الواقعة الثانية بمركز المنزلة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

