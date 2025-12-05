الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الدقهلية اليوم، إصابة شاب بمشاجرة وخفير في حادث تصادم

إسعاف
إسعاف
18 حجم الخط

أصيب خفير نظامي في حادث تصادم بمركز أجا، كما أصيب شاب في مشاجرة بمركز المنزلة في محافظة الدقهلية.

إصابة خفير وشاب في تصادم ومشاجرة بالدقهلية 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مركز أجا، يفيد بوقوع حادث  تصادم سيارة ربع نقل بموتوسيك، وإصابة شاب بمطواة في مشاجرة بقرية الفيروسات مركز المنزلة 
 

تفاصيل إصابة الخير في حادث التصادم 
ونتج عن الحادث الأول إصابة "عبدالمنعم م م"(غفير نظامي بمركز شرطة أجا) 45 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقله لمستشفي أجا المركزي.


تفاصيل إصابة شاب في مشاجرة بالمنزلة 

كما أصيب شاب في العقد الثاني من عمره بمطواة في مشاجرة أمام المنزل قرية الفروسات مركز المنزله.

وبالفحص تبين إصابة "أحمد ال ه" 20 سنة جرح قطعي بالرقبة، وجرى نقله لمستشفى المنزلة العام

وتحرر عن الحادث الأول محضرا بمركز بمركز شرطة أجا، كما تحرر محضر الواقعة الثانية بمركز المنزلة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية النيابة العامة سيارة ربع نقل خفير نظامى حادث تصادم سيارة محافظة الدقهلية وقوع حادث تصادم مستشفي المنزلة مستشفي أجا المركزي مركز المنزلة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

وزارة الري تحصد جائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية

6417 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025

ليجزي الله الصادقين بصدقهم

مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية لقارب في المحيط الهادئ

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

طريقة عمل فول بالسجق النباتي، مشبع وصحي

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

روتين بسيط ونتائج مذهلة، طرق حماية الشعر أثناء النوم شتاء

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية "مدرسة سيدز"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على عقوبة العبث بمعدات السكك الحديد والمحظورات المحددة بالقانون

9 خطوات لدعم المصدرين من بنك مصر

حبس وغرامة، عقوبة سرقة التيار الكهربائي وطرق الإبلاغ عنها

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

دعاء ثاني جمعة من جمادى الآخرة لفك الكرب وإزالة الهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads