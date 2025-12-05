إصابة النائبة آيات الحداد ووالدها في حادث على طريق الواحات ونقلهما إلى المستشفى

18 حجم الخط

تعرضت النائبة آيات الحداد ووالدها لحادث سير على طريق الواحات، نتيجة تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أسفر ذلك عن إصابتها، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة النائبة آيات الحداد ووالدها



تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغ يفيد تعرض للتصادم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث رفقة سيارة إسعاف، بالفحص تبين إصابة النائبة آيات الحداد ووالدها إثر الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة والدراجة النارية وتم سحبهما عبر أوناش وجار فحصهما للتأكد من سبب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.



نصائح المرور لقائدي المركبات علي الطرق للحد من الحوادث

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

