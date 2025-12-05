الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة النائبة آيات الحداد ووالدها في حادث على طريق الواحات ونقلهما إلى المستشفى

اصابة النائبة آيات
اصابة النائبة آيات الحداد ووالده بالواحات،فيتو
18 حجم الخط

تعرضت النائبة آيات الحداد ووالدها لحادث سير على طريق الواحات، نتيجة تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أسفر ذلك عن إصابتها، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة النائبة آيات الحداد ووالدها 


تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغ يفيد تعرض  للتصادم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث رفقة سيارة إسعاف، بالفحص تبين إصابة  النائبة آيات الحداد ووالدها إثر الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة والدراجة النارية وتم سحبهما عبر أوناش وجار فحصهما للتأكد من سبب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

نصائح المرور لقائدي المركبات علي الطرق للحد من الحوادث 

 

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

txt

إصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي مع ربع نقل أعلى كوبري الجامعة في المنصورة

txt

الدقهلية اليوم، إصابة شاب بمشاجرة وخفير في حادث تصادم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الواحات الأجهزة الأمنية بالجيزة النائبة آيات الحداد

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

هددتهم بـ "كتر" وزجاجة ماء نار، تفاصيل اعتداء طالبات مدرسة تجارية بالإسكندرية على إحدى أولياء الأمور

أفضل ثوالث في الصورة، نظام الصعود لدور الـ32 في كأس العالم

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نيوزيلندا بعد قرعة كأس العالم 2026

ترتيب مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع إيران بعد قرعة كأس العالم 2026

الجزائر تستعيد ذكريات "مؤامرة خيخون" بعد التواجد مع النمسا في كأس العالم

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصيحة ذهبية من طه النعماني لـ محمد ماهر بعد أدائه في "دولة التلاوة" (فيديو)

محمد القلاجي يتألق في “دولة التلاوة” وتعليق مميز من وزير الأوقاف ولجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يكرم الشيخ أحمد شبيب: تلاوته في 6 أكتوبر كانت بشارة النصر(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads