محافظات

إصابة 5 أشخاص بينهما شقيقتان في تصادم توكتوكين بـ"ملاكي" بالدقهلية

نقل المصابين، فيتو
نقل المصابين، فيتو
أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم توكتوكين بسيارة ملاكى بطريق بني عبيد الإصلاحات في الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوكين بسيارة ملاكي على طريق بني عبيد الإصلاحات.

 

نقل المصابين إلى مستشفى بني عبيد 

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث طريق بني عبيد الصالحات وبالفحص تبين تصادم توكتوكين بسيارة ملاكي في توك توك، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بني عبيد.

 

أسماء المصابين في الحادث 

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من: "أحمد ش ع" 37 سنة ومقيم ميت فارس مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، "حسام ع م" 19 سنة ومقيم ظفر تمى الأمديد ومصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، "على ح ع ح" 18 سنة مقيم ظفر تمي الأمديد ومصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، "إيمان م م ع" 29 سنة مقيمة كفر الصلاحات ومثابة باشتباه  كسر بالركبة اليسرى، 5/ "اية م م ع" 27 سنة ومقيمة  كفر الصلاحات ومثابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

