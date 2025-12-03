بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم، على طريق طلخا شربين أمام قرية كتامة في محافظة الدقهلية.


إصابة 4 أشخاص في تصادم علي طريق في الدقهلية 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم توك توك في موتوسيكل.
سيارتين إسعاف بموقع الحادث.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وهرعت سيارتين اسعاف الي موقع الحادث وجرى نقل المصابين لـمستشفى شربين المركزي والمستشفى الدولي.

أسماء المصابين في الحادث 

وكشف مصدر طبي عن إصابة 4 أشخاص وهم  "محمد ج د" 22 سنة بطرة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالفخذ الأيمن،  “السيد ج ج “ 23 سنة بطرة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، و” عبد الله م ف” 24 سنة بطرة.
باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بالجبهة تم نقلهم إلى المستشفى الدولي بالمنصورة.


كما أصيب  كريم رزق حسن البراموني 15 سنة باشتباه كسر بالفخذ والكوع الأيسر والكتف الأيسر وجرح قطعي بالذقن  وجري نقله لمستشفى شربين المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية
