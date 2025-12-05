دمياط ترتدي ثوب الحداد، 5 ضحايا في يوم واحد بسبب حوادث متفرقة (صور)

18 حجم الخط

سادت حالة من الحزن بين أهالي دمياط، اليوم، عقب سلسلة من الحوادث المفجعة التي راح ضحيتها خمسة من شباب المحافظة، في يوم وصفه الكثيرون بالأكثر قسوة خلال الفترة الأخيرة.

حوادث طرق وقطار.. والصدمة تعم الأهالي

توفى الشاب أحمد وليد الشاعر من أبناء كفر العرب وفارسكور إثر حادث أليم، كما لحق به محمد هاني الزيات بعد تعرضه لحادث على الطريق الدولي بمنطقة البصارطة.

وفي حادث آخر، لقي الشاب سمير عبد العزيز مصرعه بعد أن صدمه قطار في منطقة السنانية، بينما توفي وليد البسيوني في حادث سير على طريق رأس البر.

واقعة انتحار تزيد المشهد حزنا

وفي واقعة منفصلة، أقدم شاب خامس على إنهاء حياته، مما ضاعف من حالة الأسى بين المواطنين.

شباب دمياط اللذين لقوا مصرعهم اليوم

دمياط تودع شبابها.. ودعوات للحد من نزيف الحوادث



تتواصل الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الحوادث المتكررة، وتفعيل حملات التوعية بالطُرق وتعزيز الرقابة المرورية، حفاظًا على أرواح الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.