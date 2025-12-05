الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دمياط ترتدي ثوب الحداد، 5 ضحايا في يوم واحد بسبب حوادث متفرقة (صور)

احد الشباب الذين
احد الشباب الذين فقدتهم دمياط اليوم
18 حجم الخط

 سادت حالة من الحزن بين أهالي دمياط، اليوم، عقب سلسلة من الحوادث المفجعة التي راح ضحيتها خمسة من شباب المحافظة، في يوم وصفه الكثيرون بالأكثر قسوة خلال الفترة الأخيرة.

حوادث طرق وقطار.. والصدمة تعم الأهالي

 توفى الشاب أحمد وليد الشاعر من أبناء كفر العرب وفارسكور إثر حادث أليم، كما لحق به محمد هاني الزيات بعد تعرضه لحادث على الطريق الدولي بمنطقة البصارطة.

وفي حادث آخر، لقي الشاب سمير عبد العزيز مصرعه بعد أن صدمه قطار في منطقة السنانية، بينما توفي وليد البسيوني في حادث سير على طريق رأس البر.

واقعة انتحار تزيد المشهد حزنا

وفي واقعة منفصلة، أقدم شاب خامس على إنهاء حياته، مما ضاعف من حالة الأسى بين المواطنين.

شباب دمياط اللذين لقوا مصرعهم اليوم
شباب دمياط اللذين لقوا مصرعهم اليوم

دمياط تودع شبابها.. ودعوات للحد من نزيف الحوادث


تتواصل الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الحوادث المتكررة، وتفعيل حملات التوعية بالطُرق وتعزيز الرقابة المرورية، حفاظًا على أرواح الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي الرقابة المرورية حوادث متفرقة مواقع التواصل الاجتماعي مصرعهم دمياط الطريق الدولي حادث سير حملات التوعيه

مواد متعلقة

محافظ دمياط يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بطريق رأس البر في دمياط

مقاتلون ضد النازية الجديدة.. قائمة الشرف لنبلاء السياسة حول العالم.. رفضوا العدوان على غزة.. اعتبروه هولوكوست جديدا وإعادة لمحرقة هتلر.. وساندوا الحق الفلسطيني دون مساومات أو خوف

"الخدمة السرية" تحقق في واقعة تعطل السلم الكهربائي بترامب وميلانيا بالأمم المتحدة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

الأمن يضبط المتهمين بالتحرش بالفنانة ندى عصام بالشروق

مصرع سيدة وإصابة شخص في حادث تصادم بطريق الزرقا – دمياط (صور)

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

بدء توافد نجوم العالم على حفل قرعة كأس العالم 2026 (صور)

أول ظهور لـ تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة (فيديو)

كيف يتصدى المصري الديمقراطي لمعركة زيادات الإيجارات الزراعية؟

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

وصول حسام وإبراهيم حسن لـ حفل سحب قرعة كأس العالم ٢٠٢٦ بأمريكا

ما دلائل عصمة النبي من أفعال الجاهلية قبل البعثة؟ الإفتاء ترد بالدليل

تشديدات أمنية قبل قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما دلائل عصمة النبي من أفعال الجاهلية قبل البعثة؟ الإفتاء ترد بالدليل

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads