الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المرور يرفع آثار حادث تصادم طريق السويس الصحراوي

حادث
حادث
18 حجم الخط

رفع رجال المرور بالقاهرة آثار حادث تصادم عدد من السيارات أعلى طريق السويس الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

إصابة 5 أشخاص فى حادث السويس الصحراوى

وأصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم عدد من السيارات أعلي طريق السويس الصحراوى، مما أدي الي ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق السويس الصحراوي

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم عدد من السيارات أعلي طريق السويس الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريق السويس الصحراوي إصابة 5 أشخاص فى حادث السويس الصحراوى حادث السويس الصحراوي السويس الصحراوى حادث طريق السويس الصحراوى حادث طريق السويس

مواد متعلقة

إصابة شاب صدمته سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي

إصابة 4 أشخاص إثر إنقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى

إصابة شخص صدمته سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي

إصابة شخص في حادث سيارة على طريق السويس الصحراوي

الأكثر قراءة

منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام الكويت في كأس العرب

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

من يملك قرار حل البرلمان ومتى يحق له إصدار القرار؟

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

كأس العرب، أفشة يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

منتخب مصر يواصل البحث عن أول أهدافه أمام الكويت بعد 60 دقيقة

كأس العرب، الهاجري يسجل الهدف الأول للكويت في مرمى مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح أهمية تنظيم الأسرة

تفسير حلم تناول الطعام مع الميت في المنام وعلاقته بالكثير من الخير

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads