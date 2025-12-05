وزير الرياضة يستقبل البطل مصطفى حسين بعد إنهاء أزمة التجنيس

18 حجم الخط

المصارعة، استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري والعالمي في المصارعة مصطفى حسين عقب عودته إلى أرض الوطن، بعد انتهاء أزمة محاولة تجنيسه التي كادت أن تُبعده عن المنتخب الوطني، وتُفقد الرياضة المصرية إحدى أبرز مواهبها الواعدة.

وجاءت عودة البطل من إحدى الدول العربية نتيجة تحركات سريعة وحاسمة قادها وزير الشباب والرياضة، في إطار حرص الدولة على صون المواهب الرياضية وعدم التفريط في أي لاعب يمثل قيمة مضافة للمنتخب الوطني، خصوصًا في الألعاب الفردية.

تفاصيل لقاء وزير الرياضة وبطل المصارعة

وخلال الاستقبال، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية "لا تسمح أبدًا بضياع أي موهبة رياضية"، مشددًا على أن مصطفى حسين أحد أبنائنا المتميزين الذين نفخر بهم، وأن الوزارة ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم للاعب خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أن عودة مصطفى تمثل رسالة واضحة بأن مصر تقف خلف أبطالها وتحمي مواهبها، مؤكدًا أنه سيتم إعداد برنامج تدريبي متكامل للبطل استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، مع تذليل أي عقبات قد تواجهه لضمان مواصلة تحقيق الإنجازات الدولية ورفع اسم مصر عاليًا.

من جانبه، أعرب البطل مصطفى حسين عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما في وسعه لرفع علم مصر في المحافل الدولية، وأن عودته إلى حضن الوطن تمثل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرته نحو منصات التتويج.

