رياضة

يستضيفها الأهلي، افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات في نسختها الـ29

افتتاح بطولة إفريقيا
افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات التي يستضيفها الأهلي
انطلق منذ قليل حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات، في نسختها الـ29، التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري في صالة الأمير عبد الله الفيصل.

شهد حفل الافتتاح حضور كل من محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الدماطي وحازم هلال وإبراهيم العامري ورويدا هشام أعضاء مجلس الإدارة، وهشام الحريري رئيس نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، والمستشار محمود فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور مصطفى فوزي ممثل الاتحاد المصري لكرة السلة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي والدكتور مهند مجدي.

وشهد حفل الافتتاح استعراض الفرق المشاركة في البطولة وعروضًا نارية، وألقى محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة كلمة رحب خلالها بالضيوف، وأعقبتها كلمة هشام الحريري نائب رئيس الاتحاد الإفريقي.

وتأتي استضافة الأهلي لهذه النسخة استمرارًا لحرصه على دعم البطولات القارية وتعزيز مكانة الرياضة المصرية والإفريقية، من خلال توفير كل سبل النجاح، لضمان خروج الحدث بالشكل الذي يعكس مكانة النادي المرموقة في استضافة البطولات الكبيرة.

