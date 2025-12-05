أسباب غازات وانتفاخات البطن وطرق تقليلها

18 حجم الخط

الغازات والانتفاخ من الاضطرابات الهضمية التي يعاني منها العديد من الأشخاص ما يسبب لهم عدم الراحة والاحراج وآلام البطن.

والغازات والانتفاخ تؤثر على الهضم وعلى الحياة العامة ما يزعج أصحابها كثيرا لذا يحرص معظم المصابين بها على البحث عن أفضل طرق العلاج.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية، إن الإنسان الطبيعي يخرج غازات من 5 لـ 15 مرة في اليوم، وهو رقم متوسط، فهناك أشخاص أكثر وهناك أشخاص أقل، ويختلف حسب نوع الطعام وطريقة الهضم.

أسباب ضعف حمض المعدة

وأضاف سلامة، أن سبب كثرة الغازات أو قلتها يرجع إلى ضعف حمض المعدة وذلك بسبب:-

التقدم في العمر

بعد تناول مضادات حيوية أو مضادات حموضة

تناول طعام مصنع

تناول المخبوزات

التوتر والقلق

أسباب الغازات والانتفاخ

وتابع، ان ضعف حمض المعدة يؤدى إلى عدم هضم الطعام بشكل جيد، وبالتالى الطعام ينزل إلى الأمعاء غير مهضوم جيدا وبالتالى يحدث تخمر مبكرا وتتصاعد الغازات بشكل أكثر.

أكلات تسبب كثرة الغازات والانتفاخ

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أن السكريات والنشويات والألياف تسبب كثرة الغازات والانتفاخ لأن البكتيريا في الجهاز الهضمي تتغذى عليها وتسبب تخمر وهذا التخمر ينتج عنه هيدروجين وميثان لذا تتصاعد الغازات ويحدث الانتفاخ وآلام البطن.

نصائح لتقليل الغازات والانتفاخ

وتابع، أنه من الأفضل الإقلال من السكريات والنشويات واللاكتوز والجلوتين، مع الإكثار من تناول السوائل الدافئة التى تنظم الهضم والإخراج مثل النعناع والشمر واليانسون، مع الامتناع عن المشروبات الغازية ومضغ اللبان لأنه يسبب ابتلاع الهواء أثناء المضغ مايسبب الغازات.

