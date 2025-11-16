نظام اليوم الواحد (One Day Light)، للتخلص من الانتفاخ واستعادة النشاط

18 حجم الخط

نظام اليوم الواحد، في خضم الضغوط اليومية والعادات الغذائية غير المنتظمة التي تفرضها الحياة الحديثة، بات الانتفاخ والخمول شعورًا ملازمًا لكثيرين، خاصة النساء.



وفي الوقت الذي يبحث فيه البعض عن حلول سريعة وآمنة، ظهر نظام اليوم الواحد الخفيف (One Day Light) كخيار بسيط، عملي، وغير مرهق للجسم، يساعد على تخفيف الحمل عن الجهاز الهضمي وتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي منح الجسم شعورًا بالخفّة والطاقة خلال 24 ساعة فقط.



هذا النظام لا يُعد "ريجيما قاسيا" ولا يعتمد على حرمان الجسم من الطعام، بل يرتكز على فكرة الراحة الهضمية وتغذية الجسم بعناصر خفيفة وسهلة الهضم تساعد على التخلص من السوائل المحتبسة وتقليل التورم وانتفاخ البطن.

فيما يلي شرح مفصل لطبيعة النظام، وفوائده، وكيفية تطبيقه بالشكل الصحيح.





ما هو نظام One Day Light؟

أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يوم واحد فقط يتم فيه تنظيم الأكل بطريقة خفيفة وذكية، يسمح للجهاز الهضمي بأن يأخذ استراحة قصيرة من الدهون الثقيلة، السكريات، الوجبات السريعة، والمقليات.



ويعتمد هذا النظام على ثلاث قواعد أساسية:

تقليل العبء الهضمي باستخدام أطعمة سهلة الامتصاص.



رفع الترطيب الداخلي عبر الماء والسوائل الطبيعية.



تنشيط عملية الإخراج للتخلص من الغازات والاحتباس والسوائل الزائدة.



الهدف ليس خسارة الوزن السريعة، بل إعادة ضبط الجسم Reset، وتهدئة الالتهابات، وزيادة الحيوية.

فوائد نظام اليوم الواحد الخفيف



1. تقليل الانتفاخ خلال ساعات

الأطعمة الثقيلة تسبب بطئًا في الهضم وتزيد من إنتاج الغازات. أما الاعتماد على الخضروات المطهوة والسوائل الدافئة في يوم One Day Light يقلل التخمر في الأمعاء، ويمنح الجهاز الهضمي فرصة للتخلص من التراكمات بشكل طبيعي وسريع.



2. رفع مستوى النشاط والطاقة

عندما يتوقف الجسم عن هضم الدهون والنشويات المعقدة، يتجه بدلًا من ذلك إلى استخدام الطاقة بكفاءة أعلى. ومع زيادة شرب الماء وتناول الفواكه، يتحسن تدفق الأكسجين إلى الدماغ، ما يخفف من الشعور بالخمول.



3. تحسين أداء الجهاز الهضمي

اليوم الخفيف يعمل كنوع من "التنظيف اللطيف" دون اللجوء إلى الأعشاب القوية أو الملينات. فهو يخفف الضغط على المعدة ويتيح للأمعاء استعادة توازنها.



4. تقليل احتباس السوائل

تناول الصوديوم والوجبات الجاهزة يؤدي إلى تخزين الماء تحت الجلد. السوائل الخفيفة مثل الماء الدافئ، الليمون، والخيار تساعد الجسم على التخلص من احتباس السوائل بطريقة آمنة.



5. تحسين النوم والتركيز

الأكل الخفيف طوال اليوم يقلل من اضطرابات المعدة ليلًا، وبالتالي يساعد على نوم أعمق، مما يزيد صفاء الذهن والتركيز في اليوم التالي.

علاج انتفاخ البطن

كيف يتم تطبيق نظام One Day Light؟



1. عند الاستيقاظ

ابدئي صباحك بكوب ماء دافئ مع نصف ليمونة أو ملعقة صغيرة من العسل.

هذا المشروب يهيّئ الجهاز الهضمي للعمل، وينشّط الكبد ويطرد السموم الخفيفة.



2. الإفطار

اختيارات الإفطار في هذا النظام تكون بسيطة وسهلة الهضم:

كوب زبادي خالي الدسم + معلقة شوفان صغيرة + ثمرة فاكهة خفيفة (تفاح أو موز صغير).

أو

كوب عصير أخضر طازج من خيار + تفاح + كرفس.

هذه الوجبة تمد الجسم بالألياف والفيتامينات دون إثقال المعدة.

3. بين الوجبات – ترطيب مستمر

خلال اليوم، يُفضل شرب:

6–8 أكواب ماء.

كوب شاي أخضر أو نعناع.

مشروب زنجبيل دافئ لتقليل الانتفاخ.

يمكن إضافة شرائح ليمون أو خيار إلى الماء لزيادة الترطيب.



4. الغداء

أبسط وجبة في يوم One Day Light، ولكنها الأكثر تأثيرًا:

طبق كبير من شوربة الخضار أو شوربة الدجاج بدون دهون.

أو طبق خضار سوتيه (كوسة – بروكلي – جزر – فاصوليا) بدون توابل حادة.

قطعة صغيرة من البروتين الخفيف مثل صدور الدجاج المشوية أو السمك المشوي (اختياري).

يفضل عدم تناول الأرز أو المكرونة في هذا اليوم، أو يمكن تناول 4 ملاعق صغيرة فقط لمن يحتاجون الكربوهيدرات.



5. سناك العصر

لمنع الجوع والحفاظ على مستوى السكر:

ثمرة فاكهة موسمية.

أو

حفنة مكسرات غير مملحة (10–12 حبة فقط).

أو

كوب زبادي لايت.



6. العشاء

يجب أن يكون مبكرًا وخفيفًا جدًا:

سلطة خضراء بدون جبن أو صوص ثقيل.

أو

كوب شوربة خفيفة.

أو

2 بيضة مسلوقة + خيار.

يفضل إنهاء الأكل قبل 8 مساءً لمنح المعدة وقتًا كافيًا للهضم.

نصائح لنجاح اليوم الواحد الخفيف



تجنبي تمامًا المقليات، الدهون، السكريات، المخبوزات، المشروبات الغازية.

قللي الصوديوم لأنه يزيد من احتباس السوائل.

احرصي على الحركة الخفيفة مثل المشي لمدة 20 دقيقة.

النوم مبكرًا جزء أساسي من نجاح اليوم الخفيف.

يمكن تطبيق النظام مرة أسبوعيًا أو عند الشعور بالانتفاخ.

هل يناسب جميع النساء؟

النظام آمن لمعظم الأشخاص، لكنه قد لا يكون مناسبًا:

للحوامل والمرضعات

لمرضى السكر أو الضغط إلا بعد استشارة الطبيب

لمن يعانون من فقر دم شديد أو ضعف عام



أما للنساء فوق سن الأربعين، فيُعد مثاليًا لأنه يساعد على استعادة النشاط وتقليل ثقل البطن الناتج عن بطء الهضم الهرموني.



يُعد نظام One Day Light خطوة سهلة وعملية يمكن لأي امرأة إضافتها إلى أسبوعها دون جهد كبير. يمنح الجسم شعورًا فوريًا بالراحة، ويقلل الانتفاخ، ويرفع مستوى الطاقة. وهو ليس نظامًا لإنقاص الوزن بقدر ما هو "استراحة صحية" تساعد الجسم على العودة لنشاطه الطبيعي دون صدمات أو حرمان.



