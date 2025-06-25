مواطن يستغيث برئيس الوزراء بعد تعرضه للنصب من إحدى شركات طلعت مصطفى

استغاثة

السيد/ رئيس مجلس الوزراء

السيد/ وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

السيد/ رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى



أشكو إليكم أنا المهندس عبد العاطي إبراهيم من تلاعب شركة الإسكندرية للتطوير والتنمية السياحية، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، وأستغيث بكم لإنقاذي مما تعرضت له من نصب سافر من جانب الشركة المذكورة؛ حيث كنت قد توجهت إلى مقر الشركة في مدينتي بعد اتصال هاتفي من أحد موظفي المبيعات، وهناك عرض عليّ مجموعة من الشاليهات في مشروع الشركة بالساحل الشمالي لاختار من بينها شاليهين، وطلب مني الموظف تحرير٢ شيك بقيمة ٨٠٠ ألف جنيه كجدية حجز.

وبعد تحرير الشيكين تبين لي أن موقع الشاليهين غير مناسب، فوعد الموظف بتوفير بديل مناسب خلال ساعات، وفي اليوم التالي عرض عليّ الموظف بعض الشاليهات التي اخترت منها شاليه واحد فقط وجدت أنه مناسب وطلب مني الموظف تحرير شيك كمقدم حجز بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه علي أن يقوم بتسليمي الشيكين الآخرين مقابل حجز الشاليهين السابقين.

وقد باعت الشركة الشاليهين بالفعل لأشخاص آخرين في نفس اليوم، في حين تعاقدت أنا علي الشاليه الآخر، وبدأت في دفع الأقساط المستحقة، وانتظرت تسليمي الشيكين دون جدوى فتواصلت مع مدير المبيعات أكثر من مرة، وتقدمت بطلب كتابي لخدمة ما بعد البيع لاسترادد الشيكين ولم يتم الرد علي الطلب نهائيًا، حتى فوجئت بقيام الشركة برفع قضية ضدي بالشيكين، مما يعد جريمة نصب مكتملة الأركان من قبل الشركة.

وإزاء هذه الجريمة في حقي، توجهت إلى قسم شرطة الدقي؛ حيث حررت محضر نصب ضد الشركة برقم ٥٩١٦ اتهمت المسئولين فيها بالحصول مني علي شيكات بدون وجه حق مقابل حجز شاليهين تم بيعهما بالفعل من جانب الشركة لآخرين في نفس يوم إلغاء حجزي لهما، كما توجهت إلى جهاز حماية المستهلك وحررت محضرًا برقم ١١٨٠٢١٩ ضد الشركة.

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