أسباب وأعراض انتفاخ البطن، وطرق علاجه المختلفة من المنزل

تشمل أسباب انتفاخ البطن الغازات، واحتباس السوائل، ومتلازمة القولون العصبي، وعدم تحمل الطعام، وأعراض الدورة الشهرية، والالتهابات. يمكن علاج الانتفاخ في المنزل، ولكن قد تتطلب بعض الأسباب عناية طبية.

انتفاخ البطن - وهو شعور غير مريح بالامتلاء في منطقة البطن - قد يكون مثيرًا للقلق، خاصةً عندما يكون مؤلمًا. قد يبدو البطن أكبر من المعتاد أو يكون شكله غير طبيعي. قد يعاني البعض أيضًا من ألم بطني حاد. ومع ذلك، في معظم الأحيان، قد يكون السبب مجرد عسر هضم أو تراكم غازات في المعدة والأمعاء، وفقًا لموقع “Medical news today” الطبي.

عادةً، لا يُشكل الانتفاخ مصدر قلق إذا كان:

مرتبطًا بالطعام أو الأكل

لا يتفاقم مع الوقت

يختفي في غضون يوم أو يومين

أسباب انتفاخ البطن

انتفاخ البطن شائع، ويعاني الكثير من الناس من نفس النوع من الانتفاخ مرارًا وتكرارًا. عادةً، لا يُشكل الانتفاخ الذي يتبع نمطًا متوقعًا مصدر قلق.

عندما يتغير نمط الانتفاخ أو يزداد سوءًا عن المتوقع، فقد يكون أحد الأسباب التالية:

الغازات

يُعد تراكم الغازات في المعدة والأمعاء من أكثر أسباب الانتفاخ شيوعًا. تشمل الأعراض الأخرى:

التجشؤ المتكرر

إخراج كمية كبيرة من الغازات

الشعور برغبة مفاجئة في التبرز

الشعور بالغثيان

قد يُسبب الانتفاخ الناتج عن الغازات انزعاجًا خفيفًا قد يصل إلى ألم شديد. يصف بعض الأشخاص شعورهم بوجود شيء محاصر داخل معدتهم.

تشمل الأسباب المحتملة للغازات ما يلي:

بعض الأطعمة، بما في ذلك المشروبات الغازية، ومنتجات الألبان، والفاصوليا، والقرنبيط، والبروكلي، والملفوف

ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو مضغ العلكة

التهاب المعدة

الأمراض المزمنة، مثل الداء البطني أو متلازمة القولون العصبي (IBS)

عسر الهضم

في معظم الحالات، تختفي الغازات من تلقاء نفسها بعد بضع ساعات.

عسر الهضم

عسر الهضم، ويُسمى أحيانًا عسر الهضم، هو شعور بعدم الراحة أو ألم في المعدة قد يشمل الانتفاخ. يعاني معظم الناس من نوبات قصيرة من عسر الهضم من حين لآخر.

غالبًا ما يحدث بسبب:

الإفراط في تناول الطعام

الإفراط في شرب الكحول

تناول أدوية تُهيّج المعدة، مثل الإيبوبروفين

التهاب بسيط في المعدة

قد يكون عسر الهضم المتكرر المصحوب بانتفاخ، والذي لا يبدو مرتبطًا بالطعام أو أسباب ظاهرة أخرى، علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة. تشمل الأسباب الخطيرة المحتملة قرحة المعدة أو سرطان المعدة.

العدوى

يمكن أن تُسبب التهابات المعدة الانتفاخ، والذي قد يكون مصحوبًا بما يلي:

الإسهال

القيء

الغثيان

ألم المعدة

يمكن أن تحدث هذه الأعراض بسبب بكتيريا مثل الإشريكية القولونية أو الملوية البوابية، أو عدوى فيروسية مثل نوروفيروس أو فيروس الروتا.

قد تختفي بعض التهابات المعدة من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام. مع ذلك، لا تُشفى بعض أنواع العدوى دون علاج. لذلك، إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع، يُنصح باستشارة الطبيب.

ينبغي على الأفراد أيضًا استشارة الطبيب إذا تزامن الانتفاخ مع:

الحمى

البراز الدموي

القيء الشديد والمتكرر

فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)

تُعد المعدة والأمعاء موطنًا لأنواع مختلفة من البكتيريا، التي تساعد الجسم على هضم الطعام. قد يؤدي اختلال توازن البكتيريا إلى زيادة البكتيريا الضارة في الأمعاء الدقيقة. يُعرف هذا باسم فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة أو SIBO.

يمكن أن يُسبب فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة الانتفاخ والإسهال المتكرر وصعوبة هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية. قد تؤدي هذه الأعراض المزمنة إلى هشاشة العظام، أو أمراض العظام الأيضية، أو فقدان الوزن لدى بعض الأشخاص.

احتباس السوائل

يمكن أن تؤدي الأطعمة المالحة، والتغيرات في مستويات الهرمونات، وعدم تحمل الطعام إلى احتباس السوائل في الجسم أكثر مما هو عليه في الظروف العادية. على سبيل المثال، قد تُصاب بعض النساء بالانتفاخ قبل الدورة الشهرية مباشرةً أو في بداية الحمل.

قد يكون للانتفاخ المزمن الناتج عن احتباس السوائل سببٌ أكثر خطورة، مثل فشل الكبد أو الكلى أو داء السكري. إذا لم يزول الانتفاخ، يجب استشارة الطبيب.

عدم تحمل الطعام

يصاب بعض الأشخاص بالانتفاخ بعد تناول أطعمة معينة، مثل الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو الغلوتين أو الداء البطني. قد يرتبط الانتفاخ بالإسهال أو آلام المعدة، ويزول بالتخلص من الطعام المسبب للمشكلة.

الاضطرابات المزمنة

غالبًا ما يُسبب داء القولون العصبي (IBD) ومتلازمة القولون العصبي الانتفاخ. على سبيل المثال، داء كرون هو نوع من داء الأمعاء الالتهابي والتهاب الجهاز الهضمي، وله مسار وعلاج محددان. في المقابل، لا يزال سبب داء القولون العصبي غير معروف، وغالبًا ما يُشخص عند عدم وجود سبب محدد للأعراض.

ويمكن أن يُسبب كلٌّ من داء القولون العصبي ومتلازمة القولون العصبي الغازات والإسهال والقيء. إذا كان الشخص يُعاني أيضًا من فقدان وزن غير مبرر، فمن المرجح أن يُصاب بداء كرون. شلل المعدة

شلل المعدة هو اضطراب يؤثر على إفراغ المعدة بانتظام. ونتيجة لذلك، تتوقف الأعصاب التي تنظم حركة المعدة عن العمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى مرور الطعام ببطء أكبر عبر المعدة والأمعاء.

تشمل الأعراض:

الانتفاخ

الإمساك

الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام

فقدان الشهية

حرقة المعدة

الغثيان والقيء

الألم وعدم الراحة

أمراض مثل داء السكري أو قصور الغدة الدرقية، بالإضافة إلى بعض جراحات الجهاز الهضمي، قد تُسبب أحيانًا شلل المعدة.

اضطرابات أمراض النساء

تُسبب بعض مشاكل أمراض النساء انتفاخًا، مثل الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث. كما يُمكن أن يُسبب التهاب بطانة الرحم - حيث تلتصق بطانة الرحم بالمعدة أو الأمعاء - انتفاخًا وتشنجات وألمًا في المعدة.

قد يكون الانتفاخ العرض الوحيد للمشكلة لدى النساء المصابات بسرطان المبيض في مراحله المبكرة. ومع ذلك، قد تحدث زيادة في الوزن وإمساك وألم أيضًا.

الإمساك

يبدأ الانتفاخ عندما تتراكم محتويات الطعام في الأمعاء. يُمكن أن تُسبب هذه الحالة - التي تُسمى الإمساك - ما يلي:

الجفاف

نقص الألياف في النظام الغذائي

عدم تحمل الطعام

الحمل

بعض اضطرابات الأمعاء

نقص العناصر الغذائية، بما في ذلك المغنيسيوم

بعض الأدوية

في معظم الحالات، يُمكن للمُليّنات أو ممارسة الرياضة أو شرب الماء أو تغيير النظام الغذائي أن تُعالج نوبات الإمساك والانتفاخ.

أسباب أخرى

في حالات أقل شيوعًا، قد يكون انتفاخ البطن ناتجًا عن حالات خطيرة أخرى. قد يعاني الأشخاص المصابون بحصوات المرارة أو أمراض المرارة من ألم شديد في البطن يُحاكي الانتفاخ.

الاستسقاء، وهو تجمع للسوائل في تجويف البطن، هو حالة أخرى تُسبب ألمًا وانتفاخًا في البطن. السبب الأكثر شيوعًا لتراكم السوائل هو أمراض الكبد.

علاج انتفاخ البطن

عادةً ما يُمكن علاج الانتفاخ بأمان في المنزل من خلال تغيير نمط الحياة، أو العلاجات المنزلية، أو الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية.

يُعد الاحتفاظ بمذكرات طعام لمراقبة الانتفاخ مفيدًا، حيث يُساعد ذلك في تشخيص حالات عدم تحمل الطعام وإجراء تغييرات صحية في نمط الحياة. يجد الكثير من الناس أن تجنب بعض الأطعمة يمنع الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

بعض الخيارات التي قد تساعد تشمل:

تغييرات نمط الحياة

شرب المزيد من الماء

تقليل الصوديوم في النظام الغذائي

التخلص من الأطعمة المسببة للانتفاخ

مضغ الطعام ببطء

التخلص من العلكة

ممارسة الرياضة بانتظام

العلاجات المنزلية لانتفاخ البطن

تناول النعناع

شرب مزيج من صودا الخبز والماء

شرب خل التفاح

وضع كمادات دافئة على المعدة

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

تشمل:

مكملات غذائية لتكسير البروتينات أو السكريات المسببة للانتفاخ

مضادات الحموضة لتهدئة الحموضة الزائدة

ساليسيلات البزموت لتثبيط العدوى البكتيرية

ملين لتخفيف الإمساك

تحاميل شرجية أو حقنة شرجية لتسهيل حركة الأمعاء

الأدوية الموصوفة

قد يصف الطبيب أيضًا:

مضادات التشنج يمكن أن تُرخي العضلات وتُساعد في تخفيف الانتفاخ

بعض المضادات الحيوية في حالات متلازمة القولون العصبي أو العدوى البكتيرية نمو مفرط في البطن.

يمكن أن تُسرّع مُحفّزات الحركة عملية الهضم، مما قد يُقلّل الانتفاخ.

قد تُساعد بعض مُضادات الاكتئاب، مثل سيليكسا، في تقليل الانزعاج الناتج عن الانتفاخ.

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