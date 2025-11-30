أكلات نباتية سهلة للهضم وتخفيف الانتفاخ وراحة المعدة في وقت قياسي

18 حجم الخط

أكلات نباتية سهلة للهضم، تعاني الكثير من النساء من مشكلات الانتفاخ وثقل المعدة، خاصة خلال فترات التوتر أو بعد تناول وجبات دسمة أو غير متوازنة.

ويُعد اتباع نظام غذائي يعتمد بشكل أكبر على الأكلات النباتية خطوة فعّالة لتقليل الغازات وتحسين الهضم بشكل طبيعي.





أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الأكلات النباتية السهلة للهضم تُعد خيارًا مثاليًا لكل امرأة تبحث عن راحة في معدتها وتقليل الانتفاخ بسرعة.



أضافت الدكتورة مروة أن الأطعمة النباتية ليست فقط خفيفة، بل تحتوي على ألياف لطيفة على المعدة، ومعادن تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وإعادة التوازن إليه.



أكلات للانتفاخ وراحة المعدة

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، مجموعة من الأكلات النباتية السهلة للهضم، والتي تعمل على تخفيف الانتفاخ خلال ساعات قليلة.



راحة المعدة، فيتو



1. شوربة الخضار الخفيفة

تُعتبر شوربة الخضار من أفضل الخيارات لمن تعاني من انتفاخ أو ثقل بالمعدة. فهي تجمع بين السوائل الدافئة التي تهدّئ الجهاز الهضمي، وخضروات سهلة الهضم مثل الكوسة والجزر والبطاطس.

فوائدها للهضم:

خفيفة ولا تحتوي على دهون ثقيلة.

تنشّط حركة الأمعاء بشكل لطيف.

تهدّئ القولون وتقلّل الغازات.

يمكن إضافة القليل من الكرفس أو الزنجبيل لتعزيز التأثير المضاد للانتفاخ.

2. وجبة البطاطا المهروسة بدون زبدة

البطاطا من أكثر الأطعمة التي تهدّئ المعدة، وتساعد في التخلص من الغازات، خاصة إذا تم إعدادها بشكل بسيط دون دهون.

لماذا تُعتبر سهلة الهضم؟

غنية بالنشا المقاوم الذي يغذي البكتيريا المفيدة.

لطيفة على جدار المعدة.

لا تُسبب تهيّج القولون.

يمكن إضافة زيت زيتون خفيف بدلًا من الزبدة للحصول على قوام كريمي وفوائد صحية.

3. سلطة الخيار والنعناع

الخيار من الخضار التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعله ممتازًا لتقليل الانتفاخ الناتج عن احتباس السوائل. أما النعناع فهو معروف بقدرته على إرخاء العضلات الملساء في الأمعاء.

فوائدها:

تهدئة الجهاز الهضمي.

تقليل الغازات والانتفاخ.

ترطيب الجسم وتحسين الهضم.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون لتعزيز الفائدة.

4. الكوسة المطهية بالبخار

الكوسة من أفضل الخضروات لمن يعاني من عسر هضم أو انتفاخ، لأنها تحتوي على ألياف ناعمة وسهلة الامتصاص.

مميزاتها:

لا تسبب تهيّجًا للقولون.

خفيفة جدًا وسهلة الهضم.

غنية بالمعادن المهدّئة للمعدة.

يمكن تناولها بمفردها، أو مزجها مع رشة من الزعتر أو الكمون.

5. الشوفان بالماء أو الحليب النباتي

الشوفان معروف بأنه لطيف على الجهاز الهضمي، ويحتوي على ألياف ذائبة تقلّل الانتفاخ وتحسّن حركة الأمعاء.

فوائده:

يخفف الغازات خلال ساعات.

يساعد على تنظيم الهضم.

يوفّر شعورًا بالشبع دون ثقل.

من الأفضل تجنّب إضافة سكر أو فواكه تسبب غازات مثل التفاح.

6. العدس الأصفر (شوربة أو كشرى عدس نباتي)

العدس الأصفر من البقوليات الأسهل في الهضم مقارنة بالعدس الأسود أو الحمص.

فوائده للهضم:

سهل الامتصاص ولا يسبب غازات كثيرة.

غني بالبروتين النباتي.

يمكن تناوله بسيطًا دون توابل قوية.

تحضير العدس مع الكمون يساعد بشكل كبير على تقليل الانتفاخ.

7. الفواكه اللطيفة على المعدة

هناك فواكه نباتية ممتازة لمن يعانون من الغازات، وأبرزها:

الموز: غني بالبوتاسيوم ويقلل احتباس السوائل.

البابايا: تحتوي على إنزيم "بابين" الذي يساعد على الهضم.

الأناناس: يحتوي على إنزيم "بروميلين" المضاد للانتفاخ.

يفضل تناولها بين الوجبات.

أطعمة لصحة الجهاز الهضمي، فيتو

8. الزبادي النباتي مع بذور الشيا

الزبادي النباتي (مثل زبادي جوز الهند أو اللوز) يحتوي على بروبيوتيك يساعد على توازن البكتيريا.

فوائد الوجبة:

تقليل الغازات.

تحسين الهضم.

تهدئة القولون.

إضافة ملعقة شيا تساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

9. الأرز الأبيض المسلوق

يُعتبر من أسهل الأطعمة هضمًا، ولا يسبب أي تهيّج للجهاز الهضمي.

مناسب جدًا في حالات:

الانتفاخ الشديد.

اضطرابات القولون.

سوء الهضم.

يمكن تناوله مع خضار مطهية بالبخار للحصول على وجبة متوازنة.

وأخيرا من المهم اختيار الأطعمة اللطيفة والخفيفة، والابتعاد عن البقوليات الثقيلة والبهارات القوية والأطعمة المقلية.

كما يُفضّل وجبات صغيرة على فترات متقاربة بدلًا من وجبة كبيرة تسبب ضغطًا على الجهاز الهضمي.

ومع التعود على هذه الخيارات الصحية، ستشعرين بخفة أكبر وراحة في البطن خلال فترة قصيرة.

