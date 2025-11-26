10 أطعمة تعالج عسر الهضم وتساعد على راحة المعدة

18 حجم الخط

أطعمة تعالج عسر الهضم فورًا، يُعد عسر الهضم من أكثر المشكلات الهضمية انتشارًا بين النساء، خاصة بعد سن الأربعين أو مع الضغوط اليومية وتناول أطعمة غير مناسبة للجهاز الهضمي.

ورغم أن الأدوية قد تمنح راحة سريعة، فإن العلاج بالأطعمة الطبيعية يظل خيارًا آمنًا وفعالًا، خصوصًا عند تكرار المشكلة أو ارتباطها بنمط الحياة.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يمنحك راحة فورية من عسر الهضم دون اللجوء للأدوية.

أطعمة لعلاج عسر الهضم

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، 10 أطعمة طبيعية تعمل على تهدئة المعدة وعلاج عسر الهضم فورًا، مع توضيح فوائد كل طعام وكيفية استخدامه للحصول على أفضل نتيجة.

1. الزنجبيل: مضاد غثيان قوي وحل سريع لآلام المعدة

يُعد الزنجبيل واحدًا من أقوى العلاجات الطبيعية لعسر الهضم، حيث يعمل على تسريع عملية إفراغ المعدة وتقليل الانتفاخات. يحتوي على مركبات "جينجيرول" و"شوجول" التي تقلل التهيّج وتساعد على تحريك الطعام في الأمعاء بسلاسة.

كيفية استخدامه:

تناول كوب من شاي الزنجبيل الدافئ.

مضغ قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

النتيجة تبدأ خلال دقائق، خاصة عند الشعور بالامتلاء أو الغثيان.

2. النعناع: مهدئ فوري لتقلصات المعدة

النعناع من أقدم الأعشاب المستخدمة لعلاج المغص وتخفيف آلام الجهاز الهضمي. يعمل على ارتخاء العضلات الملساء في الأمعاء، مما يخفف التقلصات ويحدّ من الشعور بالامتلاء.

أفضل طريقة للاستفادة:

شرب كوب نعناع مغلي.

أو إضافة أوراق النعناع الطازجة للماء الدافئ.

يفضل تجنّبه عند الإصابة بالارتجاع لأن رائحته المنعشة قد تريح المعدة لكنها قد تُضعف العضلة العاصرة للمريء.

3. البابايا: فاكهة تذيب الطعام وتسهّل الهضم فورًا

البابايا غنية بإنزيم مهم يسمى "بابيين" يساعد على تكسير البروتينات وتحسين عملية الهضم. كما تقلل من الالتهاب وتخفف الإمساك المصاحب لعسر الهضم.

طريقة تناوله:

تناول شريحتين من البابايا بعد الوجبة.

يمكن تحضير سموثي البابايا مع ملعقة من العسل لتهدئة المعدة.

4. الكمون: يطرد الغازات ويعالج الانتفاخ سريعًا

الكمون من التوابل الشهيرة التي تعمل كعامل طارد للغازات ومزيل للانتفاخ. يساعد على تحفيز إفراز الأنزيمات الهاضمة، مما يخفف عسر الهضم فورًا.

الاستخدام:

كوب ماء مغلي مع نصف ملعقة كمون.

أو تناول الكمون المحمص ومضغه لنتيجة أسرع.

5. الزبادي: يدعم البكتيريا النافعة ويخفف الحموضة

الزبادي مصدر ممتاز للبروبيوتيك، وهي البكتيريا الجيدة التي تعيد التوازن للجهاز الهضمي وتخفف الالتهابات. يساعد أيضًا على تهدئة الحموضة وحرقة المعدة، ويعيد الحركة الطبيعية للأمعاء.

أفضل وقت لتناوله:

– بعد الوجبة الثقيلة.

– أو عند الشعور باضطراب المعدة.

6. الموز: لطيف على المعدة ويعالج الالتهاب فورًا

يُعد الموز خيارًا مناسبًا لمن يعاني من ضعف الهضم أو كثرة الحموضة. يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، كما يكوّن طبقة تحمي بطانة المعدة من التهيّج.

تناول ثمرة موز واحدة يساعد في تقليل الشعور بالحموضة والانتفاخ خلال وقت قصير.

7. الشمر: يهدئ الغازات ويخفف التقلصات

حبات الشمر لها مفعول سريع في تخفيف الغازات والمغص، وهي فعّالة جدًا لمن يعاني من الامتلاء بعد تناول الطعام. يحتوي على مركبات تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتسهيل مرور الطعام.

طريقة التحضير:

غلي ملعقة شمر في ماء وشربه دافئًا.

أو مضغ بعض الحبوب بعد الأكل مباشرة.

8. التفاح: غني بالألياف ويعالج الإمساك المسبب لعسر الهضم

التفاح يحتوي على ألياف "البكتين"، التي تنظم حركة الأمعاء وتساعد على امتصاص السموم وتخفيف الإمساك، وهو أحد أسباب عسر الهضم.

أفضل طريقة للاستفادة:

تناول تفاحة طازجة بقشرها.

أو عمل عصير التفاح الطبيعي دون سكر.

بالإضافة إلى ذلك، التفاح خفيف على المعدة ولا يسبب تهيّجًا، مما يجعله اختيارًا مناسبًا بعد الوجبات الثقيلة.

9. العرقسوس: يعالج الحموضة ويعيد توازن الجهاز الهضمي

العرقسوس من الأعشاب القوية المساعدة على علاج التهابات المعدة وقرحة المعدة، كما يخفف الإحساس بالحرقان ويساعد على تهدئة عسر الهضم فورًا.

يفضل شربه دافئًا دون إضافة سكر قدر الإمكان.

لكنه غير مناسب لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

10. ماء الليمون الدافئ: حل بسيط لإذابة الطعام بسرعة

رغم أن الليمون حمضي، فإن شربه دافئًا مع الماء يساعد على تحسين الهضم وزيادة العصارة الهاضمة. يعمل كذلك على تنظيف المعدة وتخفيف الغازات.

طريقة الاستخدام:

– نصف ليمونة في كوب ماء دافئ عند الشعور بالثقل.

يفضّل عدم شربه على معدة فارغة لمن يعاني من الحموضة المرتفعة.

اطعمة لتحسين الهضم

نصائح لتعزيز الهضم بجانب هذه الأطعمة

إلى جانب تناول هذه الأطعمة الطبيعية، هناك بعض العادات التي تساعد على تحسين الهضم ومنع تكرار المشكلة:

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

تجنب النوم بعد الأكل مباشرة لمدة ساعتين على الأقل.

شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم.

التقليل من الدهون والمقليات التي تبطئ الهضم.

ممارسة المشي 10 دقائق بعد الوجبة.

