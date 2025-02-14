كيفية التخلص من غازات الرضع بسرعة ومتى تسبب أعراضا خطيرة؟

الغازات هي وظيفة جسدية طبيعية تحدث عادةً بسبب ابتلاع الهواء الزائد، قد يستنشق الأطفال هواءً إضافيًا عند الشرب من زجاجة أو ثدي، أو البكاء أو مص اللهاية.

إن عدم الراحة بسبب الغازات هو الأكثر شيوعًا في الأشهر الأربعة الأولى من عمرهم أو نحو ذلك؛ ومع ذلك، بعض الأطفال يحتاجون إلى المساعدة في التخلص من الغازات لمدة عام أو أكثرن وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، حيث ينتج بعض الأطفال المزيد من الغازات أكثر من غيرهم.

لا داعي للقلق بشأن وجود غازات لدى حديثي الولادة أو الأطفال، فالغازات هي شيء طبيعي، منذ اليوم الأول، ولكن الطفل الذي يعاني من تراكم الغازات عادة لا يشعر الطفل الراحة بسبب الفقاعات التي تملئ البطن.

قد يكون الأطفال الذين يحاولون التخلص من غازاتهم أو تحريك أمعائهم:

أكثر إنزعاج.

يتجعد وجههم.

يتلوون أكثر من المعتاد.

يسحبون ساقيهم إلى صدرهم لمحاولة إخراج الغازات.

يأكلون وينامون أقل من المعتاد.

كيفية التخلص من غازات الأطفال بسرعة

في حالة غازات الأطفال، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها لتجربة تخفيفها - سواء في الوقت الحالي أو على المدى الطويل، وتكون كالآتي:

1. اختيار الزجاجة المناسبة

يلعب تصميم الزجاجة دورًا كبيرًا في كمية الهواء التي يبتلعها الطفل الصغير أثناء الرضاعة، وللحصول على أفضل النتائج، استخدمي زجاجة ذات عنق مائل مع حلمة ذات تدفق بطيء

ضعي في اعتبارك أيضًا أنه - إذا كنت ترضعين طفلك بالحليب الصناعي - فإن الطريقة التي تحضرين بها زجاجة الطفل يمكن أن تحدث فرقًا أيضًا، بدلًا من رج الزجاجة لدمج الحليب الصناعي حركيها، ثم انتظري بضع دقائق حتى ترتفع فقاعات الهواء الموجودة هناك إلى الأعلى.

2. أطعمي الطفل قبل أن يشعر بالجوع الشديد

حاولي قدر الإمكان أن تقدمي لطفلك الطعام قبل أن يشعر بالجوع الشديد لدرجة البكاء، فالأنفاس المتقطعة التي يتنفسها الصغار أثناء العويل تملأ بطونهم بالهواء، كما يبتلعون الهواء أيضًا عندما يبتلعون طعامهم بشراسة.

3. اضبطي وضعية الرضاعة

عندما يشرب الأطفال، فإنهم يبتلعون الهواء في هذه العملية، مما قد يؤدي إلى الغازات، وقد يساعد تعديل وضعية الرضاعة، فيفضل إبقاء الطفل مائلا قليلًا - بحيث يكون رأس الطفل أعلى من معدته - أثناء الرضاعة، وإذا شعرت بعدم الارتياح عند حمل الطفل بهذه الطريقة، فاستخدمي وسادة الرضاعة للحصول على دعم إضافي.

4. التجشؤ

إن تخصيص الوقت الكافي لتجشؤ طفلك سيساعد في تقليل تراكم الغازات.

يمكن التوقف في منتصف الرضاعة تقريبًا لمحاولة التجشؤ ثم مرة أخرى في نهاية جلسة الرضاعة، وبالنسبة للأطفال الأكثر عرضة للغازات، يمكن التجشؤ بشكل متكرر.

الوضعان اللذان يوصي بهما الدكتور سنيدرمان بشكل متكرر للتجشؤ هما:

فوق الكتف: ضع طفلك في وضع عمودي بحيث يكون رأسه أعلى من كتفك مباشرة. تأكد من دعم رأسه الصغير بكتفك أو يدك. ربت أو افرك ظهره برفق.

5. تحريك ساقي الطفل

يحتاج الطفل إلى إخراج الريح، لذلك يمكن تحريك الساق لإخراج الريح.

يستلقي الطفل على ظهره ويحرك ساقيه في حركات دائرية لطيفة، كما لو كان يركب دراجة، أو بدلًا من ذلك، ضعي الطفل على ظهره وامسكي قدميه بين يديك، اثني ساقيه عند ركبتيه واجلبي ركبتيه برفق إلى بطنه.

قد تساعد هذه الطرق أيضًا في تحفيز التبرز.

فبعض الأطفال لا يعرفون كيفية تنسيق عضلات الشرج لديهم حتى الآن، وسوف يدفعون ويصرخون، لكنهم في الواقع ينقبضون، ثني ساقيهم إلى بطنهم يمكن أن يساعد حقًا في الوقت نفسه.

متي يجب الذهاب لطبيب الأطفال

إذا ظهرت أي من المواقف التالية بالإضافة إلى مشاكل الغازات لدى الطفل، فيجب الذهاب إلى دم الرعاية الصحية على الفور:

توقف الطفل عن التبرز أو الأكل

برازه أسود أو دموي.

يتقيأ.

يعاني من الحمى (أي شيء أعلى من 38 درجة مئوية).

يصبح الطفل صعب الإرضاء بشكل غير عادي ولا يمكن مواساته.

لقد ظهرت عليهم فجأة أعراض رد فعل تحسسي، مثل الطفح الجلدي، أو الشرى، أو التورم، أو صعوبة التنفس.

إذا كانت الغازات تعطل قدرة طفلك على التبرز أو تعطل نومه أو رضاعته، فهذه مشكلة يجب الذهاب للطبيب على الفور

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