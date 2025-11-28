الجمعة 28 نوفمبر 2025
رياضة

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة

دوري المحترفين
دوري المحترفين
دوري المحترفين، انتهت مباريات، اليوم الجمعة، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الـ 14 من دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بـ دوري المحترفين موسم 2025-2026.

وأقيمت اليوم ثماني مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر المسابقة، علي أن تقام مباراة السكة الحديد ضد بروكسي بالجولة ذاتها يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات اليوم في الجولة الـ 14

1- القناة 27 نقطة

2- أبوقير للأسمدة 27 نقطة

3- بترول أسيوط 26 نقطة

4- مسار 23 نقطة

5- وي 23 نقطة

6- لافيينا 21 نقطة

7- بروكسي 21 نقطة

8- المنصورة 21 نقطة

9- الداخلية 19 نقطة

10- مالية كفر الزيات 18 نقطة

11- أسوان 17 نقطة

12- الترسانة 17 نقطة

13- راية 15 نقطة

14- ديروط 14 نقطة

15- الإنتاج الحربي 13 نقطة

16- السكة الحديد 11 نقطة

17- طنطا 10 نقاط

18- بلدية المحلة 6 نقاط

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد الاتصالات 0ـ1

القناة ضد مالية كفر الزيات 3ـ1

مسار ضد أسوان 0ـ0

ديروط ضد الإنتاج الحربي 0ـ1

طنطا ضد لافيينا 1ـ1

بترول أسيوط ضد الترسانة 1ـ0

بلدية المحلة ضد الداخلية 1ـ1

المنصورة ضد راية 1ـ1

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

الجريدة الرسمية