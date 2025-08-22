ساحة مسجد الفولي بالمنيا تتحول لمهرجان تحطيب كل جمعة (فيديو وصور)

تشهد ساحة مسجد أحمد الفولي، في محافظة المنيا، تجمعًا كبيرًا من الزوار كل يوم جمعة، حيث يتوافد الأهالي للصلاة والاحتفال في هذا المعلم الأثري التاريخي وتتحول الساحة إلى مهرجان للتحطيب، وأيضا سوق نشط حيث يقيم الباعة الجائلون خيامهم لعرض الألعاب والطعام وإكسسوارات الأطفال.

إقبال كبير على التحطيب كل جمعة في المنيا

على كورنيش النيل المجاور للمسجد يجلس مجموعة من كبار السن تحت ظلال شجرة يحملون عصاهم في انتظار من يرغب في تعلم لعبة التحطيب، أو كما تُعرف محليًا بلعبة العصا، حيث يتكون فريق من اللاعبين في نصف دائرة لإحياء هذه اللعبة التراثية بينما يشجع أحد الشباب برفقته عبر العزف على الطبلة.

التحطيب في ساحات كورنيش المنيا

يقول كريم محمد، أحد لاعبي التحطيب: إنه يمارس اللعبة منذ عشرين عامًا وقرر أعضاء الفريق الاجتماع كل يوم جمعة لتعليم الشباب فن التحطيب الذي يعتبر وسيلة للدفاع عن النفس وأشار إلى حبه العميق لهذه اللعبة الذي دفعه لنقل المهارة إلى أبناء قريته.

التحطيب منذ خمسة وثلاثين عامًا

وأضاف: أنهم اختاروا الكورنيش كمكان لتنفيذ العروض حيث يحضر من قريته الشراينة في مركز سمالوط كل أسبوع لإحياء هذا الفن التراثي.

ويشير رجب خلف، الذي يمارس التحطيب منذ خمسة وثلاثين عامًا، إلى أن الفريق يسافر إلى محافظات مختلفة لتقديم عروض فنية تبرز مهاراتهم.

التحطيب في المنيا

وأكد أنه تعلم اللعبة بمفرده وأنهم يتجمعون كل جمعة مع فريق يضم خمسة وثلاثين شخصًا ويبدأون بالتدريبات والعروض في الساعة التاسعة صباحًا، مما ساعدهم على تشكيل فريق متكامل.

عروضهم تجذب الجمهور

وأوضح راضي راغب، أحد أعضاء الفريق، أن الروح الجماعية بينهم أسهمت في بناء صداقات قوية رغم عدم معرفتهم ببعضهم قبل ذلك، مشيرا إلى أن عروضهم تجذب الجمهور الذي يستمتع باللعبة ويشجع الشباب على المشاركة بدون أي مقابل.

