الجمعة 05 ديسمبر 2025
حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية على كافة المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية
شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 حالة من الانسياب المروري، وسط انتشار مكثف للخدمات الأمنية والدوريات المرورية لضبط المخالفات وتنظيم حركة السيارات.

حالة المرور اليوم 

ورصدت المتابعات الميدانية سيولة في حركة المرور بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، إلى جانب ميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، مع تواجد الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة وضبط قائدي المركبات المخالفين.

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

كما سادت السيولة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، إلى جانب شوارع فيصل والهرم وميادين الجيزة وجامعة القاهرة وبين السرايات وشارع التحرير وصولًا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

معدل من محافظة إلى محافظة، حقيقة فيديو توزيع أموال للتصويت لصالح مرشح انتخابي بسوهاج

تحويلات مرورية جديدة لتنفيذ أعمال بمشروع المونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر"

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، ودفعت بخدماتها المرورية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تعوق الحركة، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

كما تمركزت سيارات الإغاثة العاجلة على الطرق والمحاور الرئيسية التابعة للإدارة العامة للمرور، ومنها طرق "القاهرة–الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة–السويس"، و"القاهرة–الإسماعيلية"، لتقديم الدعم للمواطنين تحسبًا لأي أعطال طارئة.

 

