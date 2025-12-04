الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بحوزتهما طن ونصف حشيش بالإسماعيلية

المضبوطات
المضبوطات
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، بعد رصد تحركاتهما ومتابعة نشاطهما الإجرامي.

وأكدت تحريات  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أن المتهمين كانا يقومان بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإعادة تدويرها تمهيدًا لترويجها في السوق.

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما بحوزتهما:

1,470 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

الأدوات المستخدمة في إعادة التدوير.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 150 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

