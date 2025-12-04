ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بحوزتهما طن ونصف حشيش بالإسماعيلية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، بعد رصد تحركاتهما ومتابعة نشاطهما الإجرامي.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أن المتهمين كانا يقومان بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإعادة تدويرها تمهيدًا لترويجها في السوق.

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما بحوزتهما:

1,470 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

الأدوات المستخدمة في إعادة التدوير.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 150 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.