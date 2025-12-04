18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تعرض أحد الأشخاص لعملية نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالى من قبل عدة أشخاص بأسلوب انتحال الصفة أثناء سيره بالطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وضبط مرتكبى الواقعة.

القبض على عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالطريق الدائري

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعرض أحد الأشخاص لعملية نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالى من قبل عدة أشخاص بأسلوب انتحال الصفة أثناء سيره بالطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (سائق – مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 27 نوفمبر الماضى أثناء سيره بالطريق الدائرى بدائرة مركز شرطة قليوب مستقلًا سيارة إستوقفته سيارة ملاكى يستقلها (3 أشخاص) وغافلوه وإستولوا منه على مبلغ مالى (عملات أجنبية) بأسلوب انتحال الصفة.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية وبحوزتهم (طبنجة صوت – 4 جهاز لاسلكى هيكلى بلاستيكى).

كما تم ضبط المبلغ المستولى عليه والسيارة "المستخدمة فى الواقعة".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

