معدل من محافظة إلى محافظة، حقيقة فيديو توزيع أموال للتصويت لصالح مرشح انتخابي بسوهاج

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام أحد المرشحين بالانتخابات بإحدى الدوائر بمحافظة سوهاج بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالحه.

فيديو توزيع أموال لتصويت لصالح مرشح انتخابي

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو سبق تداوله بتاريخ 26 نوفمبر الماضي خلال انتخابات المرحلة الثانية بمحافظة الدقهلية وتم تعديله وإضافة اسم مرشح سوهاج عليه.

أنصار مرشح بسوهاج يبثون فيديو بالدقهلية عن رشوة انتخابية

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط القائمين على نشر مقطع الفيديو 3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج.

وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على مقطع فيديو من أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وإعادة بثه والإدعاء بكونه خاصًّا بمرشح آخر منافس للمرشح الذى يدعموه فى إطار الإساءة له.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

