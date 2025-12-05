الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

معدل من محافظة إلى محافظة، حقيقة فيديو توزيع أموال للتصويت لصالح مرشح انتخابي بسوهاج

توزيع أموال للتصويت
توزيع أموال للتصويت لصالح مرشح بسوهاج، فيتو
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام أحد المرشحين بالانتخابات بإحدى الدوائر بمحافظة سوهاج بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالحه.

 فيديو توزيع أموال لتصويت لصالح مرشح انتخابي 

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو سبق تداوله بتاريخ 26 نوفمبر الماضي خلال انتخابات المرحلة الثانية بمحافظة الدقهلية وتم تعديله وإضافة اسم مرشح سوهاج عليه.

أنصار مرشح بسوهاج يبثون فيديو بالدقهلية عن رشوة انتخابية

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط القائمين على نشر مقطع الفيديو 3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج.

 

وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على مقطع فيديو من أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وإعادة بثه والإدعاء بكونه خاصًّا بمرشح آخر منافس للمرشح الذى يدعموه فى إطار الإساءة له.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التواصل الاجتماعي الانتخابات النيابة العامة تطبيقات التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية محافظة الدقهلية محافظة سوهاج ملابسات فيديو فيديو توزيع أموال تصويت لصالح مرشح إنتخابى رشوة انتخابية

مواد متعلقة

تحويلات مرورية جديدة لتنفيذ أعمال بمشروع المونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر"

الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين

ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى وكروت دعائية بسوهاج

القبض على عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالطريق الدائري

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبري الأتوبيس الترددي بالقاهرة

ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بحوزتهما طن ونصف حشيش بالإسماعيلية

ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى انتخابية في طهطا بسوهاج

القبض على المتهم بالتعدي على حماه بالزيتون

الأكثر قراءة

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة بتروجيت وبيراميدز في الدوري المصري

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

اضطراب الملاحة بخليج السويس والعقبة، تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة

ترامب يعتزم إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل عيد الميلاد

معدل من محافظة إلى محافظة، حقيقة فيديو توزيع أموال للتصويت لصالح مرشح انتخابي بسوهاج

تفوق للمستقلين، إعلان نتائج الحصر العددي للأصوات في الدائرة الثانية بالفيوم

ارتفاع البتلو والكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads