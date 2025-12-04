تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبري الأتوبيس الترددي بالقاهرة

18 حجم الخط

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إجراء تحويلات مرورية مؤقتة يوم الجمعة 5 /12 /2025، من الساعة 12:05 صباحًا وحتى 6 صباحًا، لتنفيذ تركيب كوبرى المشاة بمحطة الأتوبيس الترددى، مما يستلزم غلق مخرج محور جمال عبدالناصر المتجه للطريق الدائرى باتجاه مدينة السلام.

مسار التحويلات المرورية:

المركبات القادمة من محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائرى ستتجه إلى كوبرى عمر سليمان فيمينًا.

الاستمرار باتجاه محور سميرة موسى والالتفاف إلى مسطح كوبرى سميرة موسى فيمينًا باتجاه محور المشير طنطاوى.

الصعود إلى مطلع كوبرى التسعين الجنوبى فيمينًا والنزول عند منزل كوبرى التسعين الجنوبى باتجاه الطريق الدائرى وصولًا لمناطق مدينة السلام.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع الإشارات التحذيرية والمساعدات الفنية، لضمان تسيير الحركة المرورية وأمن وسلامة المواطنين خلال فترة الأعمال.

