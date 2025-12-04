الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى وكروت دعائية بسوهاج

ضبط 3 سيدات بسوهاج
ضبط 3 سيدات بسوهاج
 تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، من ضبط 3 سيدات بإحدى الشوارع المحيطة باللجنة الانتخابية، وبحوزتهن مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح هذا المرشح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

القبض على عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالطريق الدائري

ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى انتخابية في طهطا بسوهاج

ضبط شخص يجمع بطاقات ناخبين بدمنهور بالبحيرة

وفي سياق آخر، فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط اللجنة، لقيامه بجمع عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالناخبين بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

