ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى انتخابية في طهطا بسوهاج

ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى انتخابية في طهطا بسوهاج
نجحت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج فى ضبط 3 سيدات بمحيط الدائرة، وبحوزتهن مبالغ مالية كانت مخصصة لتوزيعها على المواطنين عند توجههم للجان، لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين، وذلك فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد كافة الأطراف المتورطة.
 

القبض على 3 أشخاص لتوزيع رشاوى مالية على المواطنين للتصويت لصالح مرشح بالشرابية

وفي واقعة أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين وسيدة لقيامهم بتوزيع رشاوى مالية على المواطنين للتصويت لصالح المرشح بمنطقة الشرابية.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة من ضبط (شخصين وسيدة) بمحيط الدائرة وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين وصور لبطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين ومبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشح.

