تحويلات مرورية جديدة لتنفيذ أعمال بمشروع المونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر"

غلق كلي لشارع 26
غلق كلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام، فيتو
 تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل خط "وادى النيل – 6 أكتوبر" بالجيزة.

 

غلق كلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام 

وقال مصدر أمنى،  سيتم الغلق الكلى بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام إبتداء من يوم الجمعة الموافق 5/12/2025  حتى صباح يوم الأحد الموافق 7/12/2025، اعتبارًا من (الساعة 12 منتصف ليل الجمعة حتى الساعة 6 صباحًا).

ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى وكروت دعائية بسوهاج

القبض على عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالطريق الدائري

وأوضح المصدر سيتم إجراء تحويلات مرورية:


 المسار البديل الأول 

 حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يسارًا الى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يسارًا إتجاه شارع وادى النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.


 المسار البديل الثانى:

 الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يمينًا إلى شارع أحمدعرابى ثم الدخول يمينًا إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

