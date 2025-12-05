تحويلات مرورية جديدة لتنفيذ أعمال بمشروع المونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر"

18 حجم الخط

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل خط "وادى النيل – 6 أكتوبر" بالجيزة.

غلق كلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام

وقال مصدر أمنى، سيتم الغلق الكلى بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام إبتداء من يوم الجمعة الموافق 5/12/2025 حتى صباح يوم الأحد الموافق 7/12/2025، اعتبارًا من (الساعة 12 منتصف ليل الجمعة حتى الساعة 6 صباحًا).

وأوضح المصدر سيتم إجراء تحويلات مرورية:



المسار البديل الأول

حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يسارًا الى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يسارًا إتجاه شارع وادى النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.



المسار البديل الثانى:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يمينًا إلى شارع أحمدعرابى ثم الدخول يمينًا إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.