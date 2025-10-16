طريقة عمل الفول النابت لتقوية المناعة فى تغيير الفصول

طريقة عمل الفول النابت، الفول النابت من الأكلات الشعبية المفيدة جدا للصحة، ويتميز بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، كما أنه غني بالبروتينات النباتية والألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعله وجبة مثالية في فترة تغيير الفصول لتقوية المناعة.

والفول النابت من طرق تحصير الفول الشعبية التى كانت تقدمها الجدات حيث يتم نقع الفول البلدي اليابس في الماء لمدة معينة حتى يبدأ في الإنبات، أي يخرج منه جذر صغير، وهذه العملية تزيد من قيمته الغذائية وتجعل هضمه أسهل من الفول العادي، كما تقلل من المواد التي قد تسبب الانتفاخ أو الغازات.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الفول النابت.

مكونات عمل الفول النابت:-

نصف كيلو من الفول البلدي الجاف

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كركم اختياري لإضافة لون جميل

ملح حسب الرغبة

عصير ليمونة

زيت نباتي أو زيت زيتون

شطة أو فلفل حار اختياري لمحبي الطعم الحار

ليتر ونصف من الماء المغلي

طماطم مقطعة صغيرة أو صلصة طماطم حسب الذوق

طريقة عمل الفول النابت

طريقة عمل الفول النابت:-

اغسلي الفول جيدا بالماء البارد لإزالة أي شوائب.

انقعي الفول في كمية وفيرة من الماء لمدة 24 ساعة كاملة.

بعد مرور اليوم، صفي الفول من الماء واشطفيه جيدا.

ضعي الفول في مصفاة أو طبق مغطى بقطعة قماش مبللة، ثم غطيه جيدا واتركيه في مكان دافئ بعيد عن الشمس المباشرة.

اشطفي الفول كل 8 إلى 12 ساعة بالماء لتجنب التعفن.

بعد حوالي يومين إلى ثلاثة أيام، ستلاحظين خروج الجذر الأبيض الصغير من الحبة وهنا يصبح الفول نابت وجاهز للطهي.

في قدر على النار، سخني القليل من الزيت وضعي البصل حتى يذبل ويتحول لونه إلى الذهبي.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه مع البصل حتى تظهر رائحته الزكية.

أضيفي الطماطم أو صلصة الطماطم وقلبي المزيج حتى تتسبك الصلصة.

أضيفي الكمون والكركم والملح، ويمكنك أيضا إضافة رشة فلفل أسود.

ضعي الفول النابت بعد غسله جيدا في القدر، وقلبيه مع التوابل لمدة دقيقتين.

أضيفي الماء المغلي حتى يغمر الفول تماما، واتركيه على نار هادئة حتى ينضج تماما يستغرق حوالي 30 إلى 40 دقيقة.

بعد أن ينضج الفول، أضيفي عصير الليمون حسب الرغبة.

يمكنك تزيينه بالبقدونس أو الكزبرة الخضراء قبل التقديم.

يقدم الفول النابت ساخن مع الخبز البلدي أو الأرز الأبيض، ويمكن تقديمه بجانبه سلطة خضراء أو طرشي.

كما يمكن تقديمه كحساء خفيف في الشتاء، أو تناوله كوجبة إفطار صحية في الأيام الباردة.

الفوائد الصحية للفول النابت

غني بالبروتين النباتي الذي يقوي العضلات ويشعر بالشبع.

يحتوي على ألياف غذائية تساعد في تحسين عملية الهضم.

يحتوي على فيتامينات B وC التي تعزز المناعة وتنشط الجسم.

يساعد في خفض الكوليسترول الضار في الدم.

مناسب للنباتيين كمصدر للبروتين بديل للحوم.

يقلل من الشعور بالتعب والإرهاق لأنه غني بالحديد والمغنيسيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.