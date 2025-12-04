طريقة عمل برجر الخضار، وصفة سريعة ومغذية لصغارك

18 حجم الخط

طريقة عمل برجر الخضار، برجر الخضار من أكثر الوجبات الصحية التي يمكن تناولها كبديل مثالي عن البرجر التقليدي المصنوع من اللحوم.

وبرجر الخضار، غني بالألياف والفيتامينات، وقليل الدهون، ومناسب للنباتيين أو لأي شخص يبحث عن وجبة خفيفة، مغذية، ولذيذة في الوقت نفسه.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل برجر الخضار.

مكونات عمل برجر الخضار:-

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة

1 حبة جزر مبشور

1 كوب بروكلي مسلوق ومفروم

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

½ كوب شوفان مطحون لربط الخليط

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

اختيارية:

½ كوب ذرة

½ كوب فاصوليا حمراء مهروسة

½ كوب سبانخ مفرومة

يمكنك تغيير الخضار حسب المتوفر لديك بكل سهولة

طريقة عمل برجر الخضار

طريقة عمل برجر الخضار:-

اسلقي البطاطس واتركيها تبرد ثم اهرسيها جيدا حتى تصبح ناعمة.

اسلقي البروكلي لمدة 5 دقائق فقط للحفاظ على لونه وقيمته الغذائية ثم افرميه ناعم.

ابشري الجزر، وافرمي البصل والبقدونس والثوم.

في وعاء كبير ضعي البطاطس، والبروكلي، والجزر، والبصل، والثوم، والبقدونس.

أضيفي الشوفان المطحون تدريجيا حتى تلاحظي أن الخليط أصبح متماسك.

أضيفي التوابل البابريكا، الكمون، الكركم، الفلفل الأسود، والملح.

اخلطي جيدا حتى يندمج كل شيء.

ادهني يديكى بقليل من الزيت.

شكلي الخليط على شكل أقراص برجر متساوية الحجم.

إذا كان الخليط طري جدا، أضيفي القليل من الشوفان.

يمكنك طبخ البرجر بثلاث طرق، على الطاسة الأفضل للقوام والطعم.

سخني ملعقة زيت في طاسة غير لاصقة.

ضعي أقراص البرجر واطهيها 3 أو 4 دقائق لكل جهة حتى يتحمر.

أو في الفرن، ضعي البرجر على ورق زبدة في صينية، رشي قليلا من الزيت على الوجه.

اخبزيه 20 دقيقة على درجة حرارة 180 مع قلبه بعد نصف المدة.

أو في القلاية الهوائية، ادهني الأقراص بالقليل من الزيت.

اطهيها 12 إلى 15 دقيقة على 180 درجة.

يمكن تقديمه في خبز البرجر مع شرائح طماطم، وخس طازج، وشرائح خيار مخلل، وصوص مايونيز لايت، أو صوص زبادي بالثوم، وشرائح جبن شيدر أو موزاريلا اختياري.

كما يمكن تقديمه بدون عيش مع طبق سلطة لوجبة دايت متكاملة.

لنجاح برجر الخضار، استخدمي شوفان مطحون أو بقسماط ناعم لضبط القوام.

لا تفرطي في سلق الخضار حتى لا يصبح الخليط مائي.

إذا أردتِ نكهة أقوى، أضيفي ملعقة صويا صوص.

يمكن حفظ البرجر في الفريزر لمدة شهر كامل.

لو استخدمتِ فاصوليا حمراء أو عدس، يصبح البرجر أغنى بالبروتين.

