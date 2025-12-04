الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل برجر الخضار، وصفة سريعة ومغذية لصغارك

برجر الخضار
برجر الخضار
18 حجم الخط

طريقة عمل برجر الخضار، برجر الخضار من أكثر الوجبات الصحية التي يمكن تناولها كبديل مثالي عن البرجر التقليدي المصنوع من اللحوم.

وبرجر الخضار، غني بالألياف والفيتامينات، وقليل الدهون، ومناسب للنباتيين أو لأي شخص يبحث عن وجبة خفيفة، مغذية، ولذيذة في الوقت نفسه. 

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل برجر الخضار.

مكونات عمل برجر الخضار:-

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة

1 حبة جزر مبشور

1 كوب بروكلي مسلوق ومفروم

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

½ كوب شوفان مطحون لربط الخليط

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

اختيارية:

½ كوب ذرة

½ كوب فاصوليا حمراء مهروسة

½ كوب سبانخ مفرومة

يمكنك تغيير الخضار حسب المتوفر لديك بكل سهولة

طريقة عمل برجر الخضار 
طريقة عمل برجر الخضار 

طريقة عمل برجر الخضار:-

  • اسلقي البطاطس واتركيها تبرد ثم اهرسيها جيدا حتى تصبح ناعمة.
  • اسلقي البروكلي لمدة 5 دقائق فقط للحفاظ على لونه وقيمته الغذائية ثم افرميه ناعم.
  • ابشري الجزر، وافرمي البصل والبقدونس والثوم.
  • في وعاء كبير ضعي البطاطس، والبروكلي، والجزر، والبصل، والثوم، والبقدونس.
  • أضيفي الشوفان المطحون تدريجيا حتى تلاحظي أن الخليط أصبح متماسك.
  • أضيفي التوابل البابريكا، الكمون، الكركم، الفلفل الأسود، والملح.
  • اخلطي جيدا حتى يندمج كل شيء.
  • ادهني يديكى بقليل من الزيت.
  • شكلي الخليط على شكل أقراص برجر متساوية الحجم.
  • إذا كان الخليط طري جدا، أضيفي القليل من الشوفان.
  • يمكنك طبخ البرجر بثلاث طرق، على الطاسة الأفضل للقوام والطعم.
  • سخني ملعقة زيت في طاسة غير لاصقة.
  • ضعي أقراص البرجر واطهيها 3 أو 4 دقائق لكل جهة حتى يتحمر.
  • أو في الفرن، ضعي البرجر على ورق زبدة في صينية، رشي قليلا من الزيت على الوجه.
  • اخبزيه 20 دقيقة على درجة حرارة 180 مع قلبه بعد نصف المدة.
  • أو في القلاية الهوائية، ادهني الأقراص بالقليل من الزيت.
  • اطهيها 12 إلى 15 دقيقة على 180 درجة.
  • يمكن تقديمه في خبز البرجر مع شرائح طماطم، وخس طازج، وشرائح خيار مخلل، وصوص مايونيز لايت، أو صوص زبادي بالثوم، وشرائح جبن شيدر أو موزاريلا اختياري.
  • كما يمكن تقديمه بدون عيش مع طبق سلطة لوجبة دايت متكاملة.
  • لنجاح برجر الخضار، استخدمي شوفان مطحون أو بقسماط ناعم لضبط القوام.
  • لا تفرطي في سلق الخضار حتى لا يصبح الخليط مائي.
  • إذا أردتِ نكهة أقوى، أضيفي ملعقة صويا صوص.
  • يمكن حفظ البرجر في الفريزر لمدة شهر كامل.
  • لو استخدمتِ فاصوليا حمراء أو عدس، يصبح البرجر أغنى بالبروتين.
txt

طريقة عمل برجر الفراخ البيتي بخطوات بسيطة

txt

طريقة عمل برجر اللحم مثل المطاعم وبأقل التكاليف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برجر الخضار طريقة عمل برجر الخضار البرجر الخضار مكونات عمل برجر الخضار الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بمذاق مميز لا يقاوم

طريقة عمل الفراخ البانية بتتبيلة مميزة وقرمشة لا مثيل لها

هيوفر في الميزانية، طريقة عمل البرجر في البيت

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

قرارات مهمة من التعليم العالي لتطوير منظومة البعثات وربطها بسوق العمل

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads