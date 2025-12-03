طريقة عمل هريسة الشطة في المنزل بخطوات سريعة

18 حجم الخط

طريقة عمل هريسة الشطة، هريسة الشطة واحدة من أكثر الإضافات التي تعشقها الأسر العربية، فهي تمنح الطعام نكهة حارة مميزة وتضيف لمسة لذيذة للمشويات، والسندويتشات، والمأكولات الشعبية.

وطريقة عمل هريسة الشطة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلًا من شرائها جاهزة، يمكن إعدادها في المنزل بطريقة مضمونة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل هريسة الشطة.

مكونات عمل هريسة الشطة:

½ كيلو فلفل أحمر حار شطة بلدي أو فلفل أحمر ناضج جدا

4 أو 5 فصوص ثوم مقشرة

½ كوب زيت نباتي يفضل زيت ذرة أو عباد الشمس

¼ كوب خل أبيض

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة بابريكا لتحسين اللون والنكهة

رشة كزبرة ناشفة حسب الرغبة

طريقة عمل هريسة الشطة

طريقة عمل هريسة الشطة:-

اغسلي الفلفل جيدا وانزعي الأعناق.

افتحي كل قطعة من المنتصف لإزالة البذور إذا كنتى تفضلين هريسة أقل حرارة.

إذا أردتيها حارة جدا، اتركي البذور كما هي.

انقعي الفلفل في ماء دافئ مع ملعقة خل لمدة 15 دقيقة للتنظيف.

بعض الوصفات تعتمد على السلق لإعطاء نعومة أكبر للهريسة.

اغلي ماء في قدر، وأضيفي الفلفل لمدة 3 إلى 4 دقائق فقط.

صفيه جيدا واتركيه يبرد.

ضعي الفلفل في الخلاط مع الثوم، والخل، والليمون، والملح، والسكر، والكمون، والكزبرة، والبابريكا.

اخلطي المكونات جيدا حتى يصبح لديكى قوام ناعم أو متوسط حسب رغبتك.

هذه الخطوة تمنح الهريسة طعمًا قويًا وتحفظها فترة أطول، فقط سخني نصف كوب الزيت في طاسة على نار هادئة جدا.

أضيفي خليط الفلفل وقلبي على نار هادئة لمدة 10 دقائق فقط.

اتركيها حتى يتغير لونها قليلا ويظهر الزيت على السطح.

ارفعيها من النار واتركيها تبرد تماما.

اغسلي برطمان زجاج جيدا ثم عقميه بماء مغلي لمدة 5 دقائق.

اتركيه يجف دون مسح.

املئي البرطمان بالهريسة.

اسكبي طبقة رقيقة من الزيت فوق السطح لمنع العفن.

اغلقي البرطمان جيدا.

مدة الصلاحية في الثلاجة من 1 إلى 3 أشهر.

في الفريزر، تصل إلى سنة كاملة دون أن يتغير طعمها.

لنجاح هريسة الشطة، اختاري فلفل أحمر لامع وطازج للحصول على لون مميز.

عدم الإكثار من الثوم حتى لا يطغى على الطعم.

السلق الخفيف يساعد على قوام ناعم.

تقليل الماء تماما أثناء التحضير يمنع فساد الهريسة.

زيت الزيتون يعطي نكهة قوية لكنه قد يغيّر اللون عند الطبخ، لذلك الأفضل استخدام زيت نباتي.

