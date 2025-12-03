الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظ الجيزة يتابع غلق اللجان الانتخابية بالدائرة الثامنة من داخل مركز السيطرة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة أعمال غلق اللجان الانتخابية بالدائرة الثامنة «إمبابة والمنيرة الغربية»، وذلك مع ختام فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب.
 

الانتهاء من استقبال الناخبين داخل المراكز الانتخابية

وأوضح المحافظ أن عملية الغلق تمت في مواعيدها المحددة، عقب الانتهاء من استقبال الناخبين داخل المراكز الانتخابية واللجان الفرعية على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن سير العملية الانتخابية جاء في أجواء منظمة وهادئة ووسط إجراءات تأمينية مشددة.
 

وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ استمرا في المتابعة اللحظية لكافة اللجان، والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية لضمان التعامل الفوري مع أي موقف طارئ، بما ساهم في خروج اليوم الانتخابي بالشكل اللائق.

استقبال الناخبين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار انتخابات مجلس النواب غرفة العمليات المركزية غلق اللجان الانتخابية محافظ الجيزة

