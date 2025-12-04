انتخابات النواب 2025، "الهيئة الوطنية" تعلن رصد خروقات في سوهاج وقنا تتعلق برشاوى انتخابية

18 حجم الخط

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، من خلال لجان المتابعة ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وانتظام إجراءاتها حتى اللحظات الأخيرة.

وقال المستشار عبد الناصر طيب، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج، إن لجان المتابعة رصدت عددًا من الخروقات، مشيرًا إلى أن مديرية أمن سوهاج تمكنت من ضبط أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات تحقيق شخصية، كانوا يعتزمون استخدامها للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وأوضح أن القوات الأمنية حررت محاضر بالوقائع، وأحالت المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفي محافظة قنا، أكد المستشار إسماعيل زناتي، رئيس لجنة المتابعة، ضبط 7 وقائع تنوعت بين دفع مبالغ مالية وتوجيه الناخبين، موضحًا أنه تم تحرير محاضر وعرضها على النيابة العامة.

وشدد على أنه يتم متابعة عمليات غلق اللجان وتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب دون أي تعطيل.

من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع الناخبين تم تمكينهم من التصويت، أعقب ذلك بدء أعمال الفرز والمتابعة داخل اللجان.

وأوضح أن ما يتم الإعلان عنه في هذه المرحلة هو الحصر العددي للأصوات فقط، بينما تظل إعلان النتائج النهائية من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.