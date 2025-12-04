الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خلال اتصال هاتفي، شيخ الأزهر يهنئ محمد بن زايد بعيد الاتحاد الـ 54 للإمارات

شيخ الأزهر والشيخ
شيخ الأزهر والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات
18 حجم الخط

هنأ الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على الإمارات أمنها وتقدمها وازدهارها وسائر بلاد المسلمين.

شيخ الأزهر يشيد بدور قيادة دولة الإمارات في تعزيز نهضتها الحضارية والإنسانية

كما هنأ شيخ الأزهر أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعبها بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بدور قيادة دولة الإمارات في تعزيز نهضتها الحضارية والإنسانية سيرًا على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”.

 الإمام الأكبر يشيد بمتحف زايد الوطني

وفي هذا السياق، أشاد فضيلة  الإمام الأكبر بمتحف زايد الوطني، الذي افتتح مؤخرًا لتخليد إرث المؤسس الشيخ زايد، ونهجه في القيادة والبناء وقيم الوحدة التي أُسِّس عليها اتحاد دولة الإمارات، داعيًا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدَّمه.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، مشيدًا بالدور الذي يقوم به والأزهر الشريف في خدمة الإسلام والمسلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شيخ الأزهر مجلس حكماء المسلمين الإمام الأكبر الأزهر الشريف أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الشيخ زايد بن سلطان الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات شيخ الأزهر الشريف عيد الاتحاد الـ54

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يستقبل رئيس التنظيم والإدارة لبحث توفير احتياجات التعليم الأزهري قبل الجامعي

شيخ الأزهر يلتقي طلاب مدرسة "الإمام الطيب" ويشيد بحفظهم المتقن لكتاب الله بالقراءات العشر

شيخ الأزهر يشدد على ضرورة تحصين الشّباب العربي من مخاطر الغزو الثقافي الذي يستهدف عزلهم

شيخ الأزهر: العدوان على غزة كشف تفرقة بين حقوق الإنسان الشرقي والغربي

الأكثر قراءة

كأس العرب، منتخب تونس يتقدم على فلسطين 0/1 في الشوط الأول (فيديو)

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

ميسي يثير الجدل بشأن مشاركته في كأس العالم 2026

بعد إكراه فتاة عليها، الأزهر للفتوى: اللجوء للبشعة عادة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية

تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أولوية القضاء بين الفوائت والسنن الراتبة ومطلق النوافل

بعد إكراه فتاة عليها، الأزهر للفتوى: اللجوء للبشعة عادة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة، لا تفوته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads