خلال اتصال هاتفي، شيخ الأزهر يهنئ محمد بن زايد بعيد الاتحاد الـ 54 للإمارات

هنأ الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على الإمارات أمنها وتقدمها وازدهارها وسائر بلاد المسلمين.

شيخ الأزهر يشيد بدور قيادة دولة الإمارات في تعزيز نهضتها الحضارية والإنسانية

كما هنأ شيخ الأزهر أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعبها بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بدور قيادة دولة الإمارات في تعزيز نهضتها الحضارية والإنسانية سيرًا على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”.

الإمام الأكبر يشيد بمتحف زايد الوطني

وفي هذا السياق، أشاد فضيلة الإمام الأكبر بمتحف زايد الوطني، الذي افتتح مؤخرًا لتخليد إرث المؤسس الشيخ زايد، ونهجه في القيادة والبناء وقيم الوحدة التي أُسِّس عليها اتحاد دولة الإمارات، داعيًا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدَّمه.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، مشيدًا بالدور الذي يقوم به والأزهر الشريف في خدمة الإسلام والمسلمين.

