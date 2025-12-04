فتح باب التقديم للتدريب والعمل في ألمانيا

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، وبالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والدولية المعنية، عن فتح باب التقديم للدفعات الجديدة ضمن آلية التنقّل للتدريب والعمل في ألمانيا في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقّل العمالة في شمال أفريقيا" (THAMM Plus).

يشمل المسار التدريبي للمقبولين تدريبًا لغويًّا ومهنيًّا وثقافيًّا استعدادًا للعمل في ألمانيا، بالإضافة إلى الدعم في إجراءات الاعتراف بالمؤهلات واستخراج التأشيرة.

ويستمر فتح باب التقديم حتى 20 يناير 2026، على أن لا يُلتفت إلى أي طلبات تُقدَّم بعد هذا التاريخ...للتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الرابط التالي:



وفي سياق آخر أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الجيزة والإدارة العامة للتشغيل، عن توفير 360 فرصة عمل جديدة بشركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى».

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين معدلات التشغيل.

وزارة العمل تُعلن عن 360 فرصة عمل جديدة

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير فرص عمل في بيئات مناسبة ومستقرة، خاصة في كبرى الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري.

