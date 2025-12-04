الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

الفيضانات في إندونيسيا
الفيضانات في إندونيسيا
18 حجم الخط

أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجمهورية إندونيسيا الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي شهدتها جزيرة سومطرة غرب البلاد، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

الأزهر الشريف يؤكد تضامنه الكامل مع حكومة إندونيسيا وشعبها

وأكد الأزهر الشريف تضامنه الكامل مع حكومة إندونيسيا وشعبها في هذا المصاب الأليم، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ إندونيسيا وشعبها من كل مكروه وسوء.

مصر تعزى إندونيسيا في ضحايا الفيضانات 

وفي سياق متصل أعربت  جمهورية مصر العربية عن أصدق تعازيها وخالص مواساتها لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي شهدتها جزيرة سومطرة، وما أسفرت عنه من وقوع مئات الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الحكومة الإندونيسية في هذا المصاب الأليم، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين

وارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة التي شهدتها جزيرة  سومطرة في إندونيسيا إلى 631 شخصا فيما نزح مليون شخص، وفقا لإحصاء أصدرته الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن 472 شخصًا ما زالوا مفقودين فيما أصيب 2600 آخرون في ثلاث محافظات في الجزيرة الواقعة غربي الأرخبيل.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 3,3 ملايين شخص تأثروا بالفيضانات وتم إجلاء مليون شخص ونقلوا إلى ملاجئ موقتة.

وأدت الفيضانات وانزلاقات التربة التي ضربت  إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسريلانكا خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل حوالى 1200 شخص وفقدان المئات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمهورية إندونيسيا الأزهر الشريف جمهورية مصر العربية جزيرة سومطرة ضحايا الفيضانات مصر تعزى إندونيسيا الازهر

مواد متعلقة

مصر تعزي جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 631 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 502 قتيل

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى أكثر من 200 قتيل

الأكثر قراءة

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

المعاهد الأزهرية تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادات (صور)

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

موعد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة في فيصل

عميل لجيش الاحتلال وشارك في الإبادة، مقتل "ياسر أبو شباب" يتصدر الترند، والنشطاء: هذا مصير الخونة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة، لا تفوته

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads