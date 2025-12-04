الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

18 حجم الخط

أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجمهورية إندونيسيا الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي شهدتها جزيرة سومطرة غرب البلاد، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

الأزهر الشريف يؤكد تضامنه الكامل مع حكومة إندونيسيا وشعبها

وأكد الأزهر الشريف تضامنه الكامل مع حكومة إندونيسيا وشعبها في هذا المصاب الأليم، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ إندونيسيا وشعبها من كل مكروه وسوء.

مصر تعزى إندونيسيا في ضحايا الفيضانات

وفي سياق متصل أعربت جمهورية مصر العربية عن أصدق تعازيها وخالص مواساتها لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي شهدتها جزيرة سومطرة، وما أسفرت عنه من وقوع مئات الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الحكومة الإندونيسية في هذا المصاب الأليم، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين

وارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة التي شهدتها جزيرة سومطرة في إندونيسيا إلى 631 شخصا فيما نزح مليون شخص، وفقا لإحصاء أصدرته الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن 472 شخصًا ما زالوا مفقودين فيما أصيب 2600 آخرون في ثلاث محافظات في الجزيرة الواقعة غربي الأرخبيل.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 3,3 ملايين شخص تأثروا بالفيضانات وتم إجلاء مليون شخص ونقلوا إلى ملاجئ موقتة.

وأدت الفيضانات وانزلاقات التربة التي ضربت إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسريلانكا خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل حوالى 1200 شخص وفقدان المئات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.