بيت الزكاة يعلن دخول دفعة جديدة من القافلة الإغاثية لأهالي غزة (صور)

دخلت إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، الدُّفْعة الثانية من القافلة الإغاثية الثانية عشرة لبيت الزكاة والصدقات، عبر ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية؛ تحمل عشرات الآلاف من الخيام المجهَّزة؛ تمهيدًا لتوزيعها على الأشقاء الفلسطينيين، الذين دمَّر الاحتلال بيوتهم ومُدنهم وباتوا ينامون في الشوارع بلا مأوى، وذلك دعمًا للأشقاء المحاصرين، واستكمالًا للجسر الإغاثي الذي مَدَّه «بيت الزكاة والصدقات» بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتزامنًا مع مَوْجَة البرد القارص التي تضرب القطاع.

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الخميس، أن القافلة الإغاثية الثانية عشرة، تضمنت كميات كبيرة من المواد الغذائية، والمياه النقية، والمستلزمات الطبية والمعيشية، إلى جانب ألبان الأطفال، والحفاضات، والأدوية، ومستلزمات العناية الصحية، وذلك في إطار الاستجابة العاجلة لأشقائنا في قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة مَوْجَة البرد القارص التي تضرب القطاع حاليًا.

يأتي إطلاق الدُّفْعة الثانية من القافلة الإغاثية الثانية عشرة لبيت الزكاة والصدقات ضمن الحملة العالمية «أغيثوا غزة»، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، حيث شارك فيها أكثر من 85 دولة حول العالم.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» استمراره في تسيير القوافل الإغاثية لأهالي قطاع غزة، وذلك في إطار الحرص على بذل كافة الجهود للتخفيف من آثار العدوان الصهيوني الغاشم، وتوفير الخيام المجهَّزة والمواد الغذائية والمياه النقية والمستلزمات الطبية والعلاجية.

يُذكَر أن «بيت الزكاة والصدقات» خصَّص العديد من الطرق للتبرع لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر الموقع الإلكتروني:



أو طلب مندوب البيت بالاتصال بالخط الساخن 15111

أو عن طريق InstaPay

أو حسابات بيت الزكاة والصدقات بجميع البنوك المصرية

