خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات في مياه الخليج ويصدر تحذيرا للسفن الأمريكية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني،  بدأ مناورات عسكرية بحرية في مياه الخليج، بعد أكثر من خمسة أشهر على حرب استمرت 12 يوما شنتها إسرائيل ضد إيران بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة.

الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات في مياه الخليج
 

وجاء في تقرير نشره التلفزيون  الرسمي الإيراني، أن مناورات الحرس الثوري هي تعبير عن "التضحية وروح المقاومة" لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري "لمواجهة أي تهديد" ضد إيران في أعقاب حرب يونيو الماضي.


وأوضح التقرير، أن الوحدات البحرية الإيرانية "أصدرت تحذيرات إلى السفن الأمريكية المتواجدة في المنطقة وأوصلت رسالتها الصارمة"، دون الإفصاح عن تفاصيل هذه الرسائل، بينما لم يصدر أي تعليق من القوات الأمريكية في الخليج حتى الآن.

أنظمة صاروخية جديدة تشارك في مناورات الحرس الثوري 

وشملت مناورات الحرس الثوري الإيراني، استخدام أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل "نواب" و"مجيد" و"ميثاق"، تعمل ضمن بيئة حرب إلكترونية وتستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف الجوية والبحرية بدقة عالية. وتركز التدريبات على عرض القدرات القتالية الحديثة، بما في ذلك الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة، وتطوير مهارات التعقب والتعرف السريع على الأهداف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتحمل مناورات الحرس الثوري، وفقا لوكالة "تسنيم"، رسالة مزدوجة: "تأكيد ارتباط تضحيات الشهداء بقدرات الدفاع الوطني الحالية، وتوجيه رسالة سلام لدول الجوار، مع تحذير واضح للخصوم من أي خطوة عدوانية، إضافة إلى تأكيد استمرار نهج المقاومة والردع بقوة".

الحرس الثوري: إيران لن تتسرع في الرد على اغتيال هيثم الطبطبائي

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل عملية توقيف ناقلة نفط في خليج عمان

 

 

