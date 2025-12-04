شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليًّا بتهمة التخابر مع إيران

18 حجم الخط

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن شرطة الاحتلال اعتقلت بالتعاون مع الشاباك، إسرائيليًّا من أشكلون بشبهة الاتصال بعناصر استخبارات إيرانية.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل العشرات من "عناصر منظمات إجرامية

وفي وقت لاحق، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي العشرات من "عناصر منظمات إجرامية" في منطقتي الجليل والمثلث.

بحسب شرطة الاحتلال، فقد قبضت على أكثر من 30 مشتبهًا من منظمتين إجراميتين.

تحقيق سري استمر لأكثر من عام

جاء ذلك خلال حملة واسعة نفذتها بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عام من قبل "الوحدة المركزية في لواء الشمال" ضد جرائم الابتزاز والإتاوة "الخاوة" والعنف.

وصرحت الشرطة بأن "التحقيق بنى قاعدة أدلة قوية تربط المشتبهين بجرائم خطيرة تشمل جباية الخاوة، التدخل في مناقصات، السيطرة على مصالح تجارية، الابتزاز، والعنف المسلّح، إلى جانب شبهات بجرائم قتل خلال السنوات الأخيرة".

تفكيك منظمات الإجرام

وأشارت الشرطة إلى أن "هذه الحملة تشكّل خطوة مركزية في جهودها لتفكيك منظمات الإجرام وفق استراتيجية المفوّض العام".

