الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليًّا بتهمة التخابر مع إيران

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
18 حجم الخط

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن شرطة الاحتلال اعتقلت بالتعاون مع الشاباك، إسرائيليًّا من أشكلون بشبهة الاتصال بعناصر استخبارات إيرانية.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل العشرات من "عناصر منظمات إجرامية

وفي وقت لاحق، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي العشرات من "عناصر منظمات إجرامية" في منطقتي الجليل والمثلث.

بحسب شرطة الاحتلال، فقد قبضت على أكثر من 30 مشتبهًا من منظمتين إجراميتين.

تحقيق سري استمر لأكثر من عام

جاء ذلك خلال حملة واسعة نفذتها بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عام من قبل "الوحدة المركزية في لواء الشمال" ضد جرائم الابتزاز والإتاوة "الخاوة" والعنف.

وصرحت الشرطة بأن "التحقيق بنى قاعدة أدلة قوية تربط المشتبهين بجرائم خطيرة تشمل جباية الخاوة، التدخل في مناقصات، السيطرة على مصالح تجارية، الابتزاز، والعنف المسلّح، إلى جانب شبهات بجرائم قتل خلال السنوات الأخيرة".

تفكيك منظمات الإجرام 

وأشارت الشرطة إلى أن "هذه الحملة تشكّل خطوة مركزية في جهودها لتفكيك منظمات الإجرام وفق استراتيجية المفوّض العام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخبارات إيرانية الشاباك شرطة الاحتلال تفكيك منظمات الإجرام

مواد متعلقة

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق فى مقتل شقيقين على يد قوات الاحتلال بغزة

أول تعليق من حركة حماس على قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس

جيش الاحتلال: إصابة 4 جنود في مواجهات مع مسلحين في رفح الفلسطينية

تهجير سكان غزة، إعلام الاحتلال يروج لمزاعم جديدة وهيئة الاستعلامات المصرية تنفي

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثمان أسير إسرائيلي في غزة

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي مستمران في سجون الاحتلال

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads