ملك البحرين أمام قمة التعاون الخليجي: ضرورة استكمال خطة السلام في غزة (فيديو)

انطلقت اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية، ووسط تحديات محيطة لم تشهدها المنطقة من قبل، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة.

أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

وتوافد قادة وزعماء الدول الخليجية على المنامة لحضور أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين، المقامة في البحرين.

كلمة ملك البحرين في القمة الخليجية الـ46 #محمد_بن_سلمان_في_البحرين pic.twitter.com/ci9SqI49UT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 3, 2025

أهمية استكمال خطة السلام في غزة

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إن “رؤيتنا المشتركة جعلت من أولوياتها أن أمن دولنا وازدهارها كلٌّ لا يتجزأ”.

وتابع خلال كلمته في القمة الخليجية 46: “تمكنا من صياغة نموذج تنمية متكامل في دول الخليج، ونسعى في دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة القضايا الإقليمية”.

وأكد ملك البحرين على أهمية استكمال خطة السلام في غزة، وكذلك ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن ضرورة حماية الملاحة البحرية من أي تهديد.

