أستراليا تدرج الحرس الثوري في قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، إن بلادها اتخذت هذا القرار عقب "تقييم استخباراتي خلص إلى تدبير الحرس الثوري هجمات ضد اليهود في أستراليا".

وفي أغسطس الماضي، اتهمت أستراليا إيران بتدبير "هجومين معاديين للسامية"، بإضرام حريق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن.

وأمهلت أستراليا سفير طهران 7 أيام لمغادرة البلاد، في أول طرد من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.

