إيران: واشنطن مسؤولة عن الهجوم الإسرائيلي وعليها دفع التعويضات

18 حجم الخط

اتهم سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، واشنطن بالضلوع المباشر في العدوان الإسرائيلي على بلاده، وقال إن طهران تحتفظ بحقها في المطالبة بتعويض كامل عن الخسائر.

وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أكد إيرواني أن الهجمات، التي نفذت بتنسيق أمريكي إسرائيلي، استهدفت سيادة إيران ووحدة أراضيها، وأنها تمثل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، وتشمل اعتداءات متعمدة على المدنيين والمنشآت المدنية.

وأضاف أن واشنطن تتحمل مسؤولية قانونية ومالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإيران.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي وبيان سلاح الجو بتاريخ 25 نوفمبر 2025 يكشفان لأول مرة مشاركة أمريكية مباشرة في الهجمات على منشآت فردو ونطنز وأصفهان.

واعتبر أن هذه الاعترافات تترتب عليها مسؤوليات جنائية فردية للمسؤولين الأمريكيين.

وطالب إيرواني مجلس الأمن والأمين العام باتخاذ إجراءات تضمن مساءلة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي عن "هذه الانتهاكات"، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.