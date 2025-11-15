الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل عملية توقيف ناقلة نفط في خليج عمان

18 حجم الخط

أعلنت القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني أن قيامها بتوقيف ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في مياه خليج عمان أمس الجمعة جاء بقرار قضائي وفي إطار "صيانة مصالح وثروات الشعب الإيراني".

وقالت بحرية الحرس الثوري في بيان اليوم السبت إن عناصر الوحدات السريعة التابعة لها، وبعد صدور أمر قضائي بتوقيف شحنة إحدى ناقلات النفط التي تحمل الاسم التجاري "تالارا" Talara، قاموا عند الساعة 7:30 من صباح أمس برصد تحركاتها ثم تعقبها وتوقيفها جنوب سواحل منطقة مكران.

وحسب البيان، فإن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيماوية ومتجهة إلى سنغافورة، وقد تم توجيهها صباح اليوم إلى المرسى المخصص لإجراء التحقيقات المتعلقة بالمخالفات.

وأضافت بحرية الحرس الثوري أن هذه العملية، التي نفذت "في إطار الواجبات القانونية وحفظ المصالح والثروات الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبأمر من الجهات القضائية وقد تمت بنجاح.

وأشار البيان إلى أن تقديم المعلومات الدقيقة رهن بالانتهاء من الفحص الكامل للشحنة وتفتيش الناقلة ومستنداتها، وهو ما أظهر بالفعل "مخالفة الناقلة لقيامها بنقل حمولة غير قانونية".

وفي وقت سابق نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي تأكيده أن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال خلال مرورها من مضيق هرمز بعد أن أبحرت من عجمان بدولة الإمارات أمس الجمعة، لتحول اتجاه السفينة إلى المياه الإيرانية.

وأكد مركز عمليات المملكة المتحدة للتجارة البحرية التابع للجيش البريطاني، بشكل منفصل الواقعة، قائلا إن "نشاط دولة" محتمل أجبر "تالارا" على التحول إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

